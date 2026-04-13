Ένα από τα πιο παράξενα σκηνικά που έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό γήπεδο μπάσκετ σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπουλαζάκ με τη Σαλόν για την LNB, προκαλώντας έκπληξη αλλά και χαμόγελα σε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο.

Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε για έναν ιδιαίτερο λόγο, ο οποίος δεν είχε να κάνει ούτε με τεχνικά προβλήματα ούτε με αγωνιστικά ζητήματα, αλλά με την εμφάνιση ενός στρατιώτη που κατέβηκε από την οροφή του γηπέδου με τη βοήθεια σχοινιών.

Ο κομάντο αιωρήθηκε πάνω από το παρκέ, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, γεγονός που έδωσε την εντύπωση πως επρόκειτο για επίσημη επίδειξη ή έλεγχο ασφαλείας πριν το τζάμπολ.

Ωστόσο, κατά την κάθοδό του φαίνεται πως αντιμετώπισε δυσκολία στο χειρισμό των σχοινιών, μένοντας για λίγο «κολλημένος» στον αέρα, κάτι που προκάλεσε γέλια στις εξέδρες και στους παρευρισκόμενους.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατάφερε να αποδεσμευτεί και να επιστρέψει προς την οροφή, με τον αγώνα να ξεκινά κανονικά μετά το απρόσμενο αυτό σκηνικό.