Μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε στο «City Ground», πριν τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άστον Βίλα.

O μικρός Noah λίγες μόλις μέρες πριν τον αγώνα, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, όπου φωτογραφήθηκε μαζί με τους παίκτες της Φόρεστ τη στιγμή που χτυπούσε το καμπανάκι, δείχνοντας ότι ξεπέρασε τη μάχη του με τη λευχαιμία.

@officialnffc Last month, Noah joined the team to ring the bell after his battle with leukaemia. Before yesterday’s match, we were delighted to welcome Noah and his family back to see a special pre-match tifo. ❤️ ♬ som original – Nottingham Forest

Λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στο παιχνίδι της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην Άστον Βίλα, ο 6χρονος φίλος της ομάδας είδε τον εαυτό του στο κορεό των φιλάθλων της ομάδας, να απεικονίζεται και να τρέχει προς τους παίκτες.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε συγκίνηση σε όλο το γήπεδο, σε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ζωής και ελπίδας.