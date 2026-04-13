Με την προσοχή στραμμένη στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο γήπεδο μετά τη σύντομη διακοπή του Πάσχα, μπαίνοντας στην τελική φάση της προετοιμασίας του.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί γύρω από την κατάσταση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται με ενοχλήσεις, διαχειριζόμενος την κατάσταση με θεραπείες και υψηλό όριο αντοχής στον πόνο.

Οι «ασπρόμαυροι» άφησαν πίσω τους την πασχαλινή χαλάρωση και επέστρεψαν σε απαιτητικούς ρυθμούς, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι τα επόμενα παιχνίδια των πλέι οφ της Stoiximan Super League δεν επιτρέπουν απώλειες.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (13/4) περιλάμβανε έντονη δουλειά, με προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής και δυνατά παιχνίδια στο φινάλε. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, το τεχνικό τιμ παρακολουθεί στενά την κατάσταση συγκεκριμένων παικτών.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, με τον Σέρβο εξτρέμ να ανεβάζει ρυθμούς και να κάνει τα πρώτα του βήματα επιστροφής, καθώς το προηγούμενο διάστημα ακολουθούσε μόνο θεραπεία.

Ξεχωριστή παραμένει η περίπτωση του Κίριλ Ντεσπόντοφ, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης λόγω του χρόνιου προβλήματος στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός έχει καταφέρει να παραμένει διαθέσιμος μέσω σωστής διαχείρισης και θεραπειών, ωστόσο οι ενοχλήσεις έχουν αυξηθεί, με το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης να εξετάζεται πλέον σοβαρά.

Στον ΠΑΟΚ αναμένουν τις επόμενες ημέρες για να ξεκαθαρίσει πότε οι ποδοσφαιριστές με προβλήματα θα επανέλθουν σε πλήρη δράση, καθώς η συνέχεια της σεζόν κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τρίτη στις 11:00, με τον Δικέφαλο να ανεβάζει ρυθμούς ενόψει μιας ακόμη δύσκολης αναμέτρησης.