Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ βρίσκονται σε περίοδο ρεπό μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα το απόγευμα, όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ.

Μέσα σε αυτό το διάστημα ξεκούρασης, οι παίκτες περνούν χρόνο με τις οικογένειές τους, με τον Τάισον να ξεχωρίζει ξανά για την επαφή του με την ελληνική κουλτούρα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του ΠΑΟΚ δείχνει να έχει δεθεί έντονα με τη χώρα και τις παραδόσεις της, κάτι που επιβεβαίωσε και μέσα από τη νέα του ανάρτηση.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε φορώντας φανέλα του συμπαίκτη του Ζαφείρη από την Εθνική ομάδα, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Παράλληλα, ευχήθηκε δημόσια «Καλό και ευλογημένο Πάσχα σε όλους», στέλνοντας μήνυμα γεμάτο θετική ενέργεια και αναφορά στην πίστη και την οικογένεια.