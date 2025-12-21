Ο ΠΑΟΚ… επανεμφανίστηκε σε μια στιγμή που έμοιαζε με την πλάτη στον τοίχο. Ο Δικέφαλος ήξερε σαν αυτή την τέτοια ευκαιρία που είχε, όπως αυτή που του δόθηκε με την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, δε θα βρει πολλές. Στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν με το «καλημέρα» τις προθέσεις τους.

Το τελικό 2-0 δεν αντικατοπτρίζει τον βαθμό ανωτερότητας του ΠΑΟΚ. Και μόνο το γεγονός πως σε ένα ντέρμπι ο Δικέφαλος μέτρησε διψήφιο αριθμό τελικών προσπαθειών στην εστία λέει πολλά. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα 23άρι και έναν 38άρι που τους ζηλεύουν όλοι. Και άντε τον 23άρη, τον Κωνσταντέλια δηλαδή, είναι λογικό. Το να ζηλεύει κάποιος έναν 38χρονο, δεν είναι κάτι που το συναντάς συχνά.

Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις στο φινάλε του αγώνα τον Τάισον να επιταχύνει με τη μπάλα στα πόδια, σε ματς που ξεκινάει βασικός και δεν ξέρεις με το να πρωτοαπορήσεις. Με την ταχύτητά του ή με το γεγονός πως αυτό το κάνει έχοντας και 80-85 λεπτά αγώνα στα πόδια του.

Σε ένα πρωτάθλημα που πλέον έχει ξεκαθαρίσει πως πρόκειται για κούρσα για τρεις. Οι διαφορές, στο κατώφλι του 2026 είναι τέτοιες, που λίγη σημασία έχει ποιος είναι πρώτος και ποιος τρίτος.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην κέρδισε θέση στη βαθμολογία αλλά μείωσε, έστω και ένα βαθμό, την απόστασή του από την κορυφή.