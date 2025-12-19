Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βγήκε από τη λίστα των απόντων και ετοιμάζεται να πάρει θέση στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, που απουσίασε από τους αγώνες του Δικεφάλου κόντρα σε Ατρόμητο και Μαρκό λόγω ενοχλήσεων, προπονήθηκε κανονικά στην προπόνηση της Παρασκευής και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Αυτή θα είναι και η μοναδική επιστροφή, καθώς οι Πέλκας, Γιακουμάκης και Σάστρε δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ οι Μιχαηλίδης και Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε μια κατάμεστη Τούμπα, με τα περισσότερα από τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν να έχουν απορροφηθεί.