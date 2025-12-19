Ομάδα

Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το τέλος της σεζόν είναι και επίσημα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ εντάχθηκε στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια και θα φορά τη φανέλα του Δικεφάλου μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Ο Μπέβερλι, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ και στο ταξίδι της ομάδας στην Πορτογαλία, είναι πλέον έτοιμος για […]