O τρόπος που τελειώνει το ματς Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Μαρκό δείχνει πως οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές ελάχιστα έχουν στο μυαλό τους το με πόσα γκολ πρέπει να κερδίσει η ομάδα τους, όταν η διοργάνωση που παίρνουν μέρος δεν γίνεται με νοκάουτ ματς. Ο ΠΑΟΚ για να αποφύγει την πιθανότητα να αγωνιστεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (για να έχει ένα πιο εύκολο μονοπάτι δηλαδή…) έπρεπε να κερδίσει το Μαρκό με 4-0. Στο 83′ κι ενώ προηγείται με 3-0, ο τερματοφύλακας του Τσιφτσής κάνει δυο λάθη στην ίδια φάση και οι φιλοξενούμενοι μειώνουν. Στο 88΄ο Μαντί Καμαρά με ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής κάνει το 4-1. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν νομίζοντας ότι έχουν πιάσει το σκορ που ήθελαν: μάταια οι άνθρωποι του πάγκου (με πρώτο τον Ραζβάν Λουτσέσκου) φωνάζουν ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα γκολ ακόμα. Κανείς εντός γηπέδου δεν μοιάζει να ακούει τις προτροπές. Γιατί; Γιατί κάποιος πριν απ’ το ματς θα έχει πει ότι «σήμερα χρειάζεται να βάλουμε 4 γκολ» και όλοι το πήραν τοις μετρητοίς. Εβαλαν τέσσερα και πίστεψαν πως όλα είναι εντάξει…

Σπανίως

Οι ποδοσφαιριστές σπανίως προσέχουν αυτές τις λεπτομέρειες. Υπάρχει μια ωραία ιστορία από αυτές που έχουν να διηγούνται οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Euro2004 και αφορά τη δυσκολία των παικτών να κουβαλάνε στο μυαλό βαθμολογίες, σκορ πρόκρισης, κ.λπ. Την παραμονή του τρίτου αγώνα της Εθνικής μας στην πρώτη φάση ο τότε υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της ΕΠΟ Θόδωρος Θεοδωρίδης έχει πάει στο ξενοδοχείο κι έχει εξηγήσει σε όλους πως με βάση το σύστημα διεξαγωγής η Εθνική μας μπορούσε να προκριθεί και με ήττα από τους Ρώσσους αρκεί να σημείωνε ένα γκολ και να μη δεχόταν πιο πολλά από δύο. Η εξήγηση του Θεοδωρίδη αποδείχτηκε κάτι σαν προφητεία: όντως η Εθνική μας έχασε 2-1 και προκρίθηκε. Ομως στο τέλος του ματς με τη Ρωσία ο Γιώργος Καραγκούνης ήταν σχεδόν απαρηγόρητος: ήταν βέβαιος ότι η ήττα έφερε αποκλεισμό και μέχρι να του εξηγήσουν ότι δεν είναι έτσι ήταν έτοιμος να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο.

Σκορ

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι υπάρχουν παίκτες που, ενώ αγωνίζονται, όχι μόνο δεν ξέρουν ποιο μπορεί να είναι το σκορ πρόκρισης, αλλά δεν ξέρουν και πόσο είναι το αποτέλεσμα του ματς γενικά. Στο δε μπάσκετ μόνο ο μεγάλος Νίκος Γκάλης ήξερε τους πόντους που έχει σημειώσει ενώ αγωνιζόταν και όπως θέλει ο αστικός μύθος ήξερε και τους πόντους των συμπαικτών του. Λένε ότι το ίδιο χάρισμα είχε και ο μεγάλος Απόστολος Κόντος: το βρίσκω αρκετά πιθανό.

Ψηλά

Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟ μολονότι γνώριζαν το αποτέλεσμα που χρειάζονταν για να τερματίσουν ψηλά στη βαθμολογία της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας δεν πήραν τις νίκες με τα σκορ που ήθελαν απέναντι στο Μαρκό ο πρώτος και στην Καβάλα ο δεύτερος. Ενας λόγος που αυτό συνέβη είναι και το μεταξύ τους ματς την Κυριακή. Και ο Μπενίτεθ και ο Λουτσέσκου το έχουν πολύ στο μυαλό τους για διαφορετικούς λόγους. Ο Ρουμάνος προφανώς για να μη χάσει έδαφος ο ΠΑΟΚ: ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ αγωνίζονται εντός έδρας με την Κηφισιά και τον ΟΦΗ, έχουν δηλαδή αποστολές θεωρητικά ευκολότερες. Κι ο Μπενίτεθ όμως θέλει να δει ένα καλό παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό γιατί πιστεύει πως μόνο καλά αποτελέσματα σε μεγάλα ματς μπορεί να αλλάξουν το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας. Ο Ισπανός δεν είναι θαυματοποιός, όπως τον περιγράφουν. Είναι όμως ένας πολύ έμπειρος κόουτς που γνωρίζει πως μια ομάδα πιεσμένη από άσχημα αποτελέσματα, όπως ο εφετινός ΠΑΟ, θα διώξει το βάρος που κουβαλάει μόνο αν κερδίζει παιχνίδια που θα της δυναμώσουν την αυτοπεποίθηση. Για αυτό στην Καβάλα εμφάνισε μια ομάδα με πολλούς αναπληρωματικούς μολονότι το Κύπελλο είναι επί της ουσίας το μόνο τρόπαιο που ο ΠΑΟ διεκδικεί. Ο ΠΑΟ λόγω της μικρής σε έκταση νίκης θα αγωνιστεί στα προημιτελικά πιθανότατα με τον Αρη και στα ημιτελικά με έναν από τους Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ: το μονοπάτι του έγινε δύσκολο. Αλλά ο Μπενίτεθ δεν κοιτάζει τόσο μακριά: τον ενδιαφέρει το ματς της Τούμπας, όσο και τον Λουτσέσκου. Που στο παιχνίδι με το Μαρκό, μολονότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε το 4-0 που θα του έκανε στο Κύπελλο εύκολη τη συνέχεια, έβγαλε από το ματς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που ήταν ο καλύτερος. Ο διεθνής άσος του είναι απαραίτητος την Κυριακή. Ειδικά αν όπως ακούγεται, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, λείψει πάλι ο Ζίφκοβιτς.

Διακοπή

Το ΠΑΟΚ – ΠΑΟ είναι το τελευταίο μεγάλο ματς του πρωταθλήματος εντός του 2025: ακολουθεί διακοπή. Αυτή η διακοπή (που είναι μάλιστα και αρκετά μεγάλη) είναι πρόβλημα για όλους τους προπονητές: οι πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές που έχουν οι ελληνικές ομάδες περιμένουν αυτή τη διακοπή όπως οι φαντάροι τη χριστουγεννιάτικη άδεια. Θα φύγουν όλοι για τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και το πρόβλημα είναι ότι πολλοί το μυαλό το έχουν ήδη στο ταξίδι. Μη σας κάνει εντύπωση αν το Σαββατοκύριακο υπάρξουν εκπλήξεις.

Βόσνιος

Στην Τούμπα θα έχουμε ξένο διαιτητή, αλλά όχι Γερμανό. Ο αρχιδιαιτητής Λανουά έφερε αυτή τη φορά ένα βόσνιο elite διαιτητή, τον Ιρφάν Πελίτο. Παλιότερα ο συγκεκριμένος ερχόταν συχνά. Σταμάτησε να μας επισκέπτεται από το 2022 κι έπειτα και μετά ένα ματς Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1! Ο Πελίτο δεν θα έχει κάποιο συμπατριώτη του να τον βοηθά στο VAR αφού λογικά στη Βοσνία δεν υπάρχει VAR. O Λανουά έβαλε τον Πορτογάλο Μαρτίνς και μαζί του και τον Στέφανο Κουμπαράκη: τελευταία συνηθίζει να βάζει δυο διαιτητές στο VAR. Κάπως έτσι νομίζω ο αρχιδιαιτητής μας προετοιμάζει για την επιστροφή των ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Κάποια στιγμή θα πει πως αφού υπάρχουν στο VAR ποιο πρόβλημα υπάρχει να τους δούμε και κανονικά στο γήπεδο.

Ελληνες

Πολλά φυσικά θα εξαρτηθούν και από την απόδοση των ελλήνων διαιτητών στο Κύπελλο Ελλάδος: έχει αποφασιστεί να παίξουν σε αυτό μόνο Ελληνες. Με δεδομένο ότι αν τηρηθούν στοιχειωδώς κάποιες προβλέψεις αναμένεται να δούμε ΠΑΟ – Αρης και ΠΑΟ – Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ (και σίγουρα και ένα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ), είναι εύκολο να πει κανείς πως το 2026 θα είναι έτος της ελληνικής διαιτησίας. Για να το πω με μια φράση του συρμού «καλά θα πάει κι αυτό…».