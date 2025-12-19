Η ΑΕΚ έκανε μια απίστευτη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, νίκησε με 3-2 την Κραϊόβα και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως τρίτη.

Στα άλλα ματς της βραδιάς το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 Μπρέινταμπλικ και πέρασε ως πρώτο στη βαθμολογία. Το σκορ για τους Γάλλος άνοιξε ο Νανάσι στο 11ο λεπτό έπειτα από πάσα του Τσίλγουελ, με τον Γκούνλουαγκσον να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 37′. Ο Γκόντο στο 80′ έκανε το 2-1 για την γαλλική ομάδα για να διαμορφώσει το τελικό 3-1 ο Ενκίσο στο 90+4.

Η Ρακόφ πέρασε ως δεύτερη, νικώντας με 1-0 την Ομόνοια στην Κύπρο ενώ και η Μάιντζ κατάφερε να μπει στην οκτάδα ως 7η επικρατώντας με 2-0 της Σαμσουνσπόρ, χάρη σε γκολ των Βίντμερ και Αμίρι στο 44 και το 48ο λεπτό της συνάντησης.

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Σκεντίγια με 1-0, με τους Κύπριους να παίρνουν το τρίποντο της νίκης και μαζί την απευθείας πρόκρισης ως 8οι.

Τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 3-2

Μάιντς – Σαμσουνσπόρ 2-0

Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν 3-0

ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια 1-0

Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια 0-0

Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο 2-2

Ντιναμό Κιέβου – Νόα 2-0

Λωζάνη – Φιορεντίνα 0-0

Ζρίνσκι – Ραπίντ 1-1

Λέγκια – Λίνκολν 4-1

Τσέλιε – Σέλμπουρν 0-0

Ομόνοια – Ράκοβ 0-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα 3-0

Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ 2-1

Σαχτάρ – Ριέκα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς 2-1

Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν 1-2

Σλόβαν – Χάκεν 1-0