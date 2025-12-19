Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία με μια συγκλονιστική ανατροπή, καθώς βρέθηκε πίσω με 0-2 από την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 3-2 και να τερματίσει στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League. Με μια επική ανατροπή στις καθυστερήσεις, η Ένωση άφησε εκτός τη ρουμανική ομάδα και πέρασε στο επόμενο στάδιο της διοργάνωσης.

Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 στο 59′, οι κιτρινόμαυροι δεν το έβαλαν κάτω και άρχισαν να πιέζουν για την ανατροπή. Ο Βίντα μείωσε στο 65′ με κεφαλιά, δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα, ενώ η ΑΕΚ συνέχισε να επιτίθεται.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απάντησε με δύο γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Στο 90+8′, ο Ελίασον σέρβιρε την μπάλα για τον Γιόβιτς, ο οποίος με κεφαλιά έφερε το σκορ σε 2-2. Αλλά η ανατροπή δεν σταμάτησε εκεί. Στο 90+15′, ο Βίντα κέρδισε πέναλτι και ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση, σκοράροντας για το 3-2 που έστειλε όλο το γήπεδο στον ουρανό.

Το ματς ξεκίνησε με την ΑΕΚ να πιέζει, έχοντας μάλιστα δοκάρι πολύ νωρίς με τον Κοϊτά, αλλά οι Ρουμάνοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο 30′, όταν ο Μπαϊαράμ εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στην αρχή του δεύτερου μέρους, η Κραϊόβα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 59′, με τον Τσικαλντάου να σκοράρει μετά από αντεπίθεση.

Όμως, η ΑΕΚ βρήκε τη δύναμη για την ανατροπή, με το γκολ του Βίντα και τις καθυστερήσεις-θρίλερ που της έδωσαν τη νίκη και την πρόκριση. Στο τέλος, οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγύρισαν μια από τις πιο δραματικές και απίστευτες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης.