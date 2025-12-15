Την περασμένη Κυριακή ήταν ο Τόνι Σαβέβσκι αυτός που κλήθηκε να υπογράψει αυτόγραφα σε καινούργιους ή και παλαιότερους θαυμαστές του. Συνέβη στο γήπεδο της ΑΕΚ και στη Νέα Φιλαδέλφεια έγινε ένας μικρός χαμός. Όπως τότε…

Κατά σύμπτωση, στο ματς με τον Ατρόμητο το βράδυ, ο Λιούμπισιτς άρχισε να βρίσκει ξανά θέση στο rotation του Νίκολιτς. Και μία εβδομάδα μετά, ο κροάτης χαφ μπήκε στην ενδεκάδα στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, κάνοντας μάλιστα «πράγματα και θαύματα» σε μια θυελλώδη ΑΕΚ.

Στην ερώτηση τι σχέση μπορεί να έχει ο Σαβέβσκι με τον Λιούμπισιτς, ιδού η απάντηση: όταν μεταγράφηκε στην ΑΕΚ ο Ρόμπερτ, πολλοί έφεραν στο νου τον Τόνι.

Γιατί μοιάζουν στο στυλ. Αδύνατα πόδια. Χτυπήματα κατά βάση με το αριστερό. Αρκετό τρέξιμο στη μεσαία γραμμή. Φυσικά, προφανώς και δεν μπορεί σε προσφορά να γίνει η οποιαδήποτε σύγκριση του Λιούμπισιτς με τον Σαβέβσκι.

Ο «μίστερ 8» της ΑΕΚ υπήρξε ο ξένος ποδοσφαιριστής που ήταν τόσο επιδραστικός όσο κανένας άλλος στο παιχνίδι της ομάδας. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να δώσει όσα έδωσε ο Σαβέβσκι στην ΑΕΚ, σε γκολ, τίτλους και δυναμική.

Όπως και να έχει όμως, βλέποντας τον Λιούμπισιτς στο Αγρίνιο, ορισμένοι θυμήθηκαν αρκετά. Δύο ασίστ σε ένα ημίχρονο. Δύο γκολ υπέροχα στο δεύτερο. Δηλαδή, ένας παίκτης «ήταν μέσα» σε τέσσερα από τα πέντε γκολ της ΑΕΚ. Δεν το βλέπεις συχνά, κάτι σπάνιο ήταν.

Και μέχρι πρότινος ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς βρισκόταν εκτός πλάνων του Νίκολιτς, με αρκετούς να τον έχουν πρώτο στο λίστα για παραχώρηση και να μιλούν για σούπερ αποτυχημένη μεταγραφική κίνηση.

Πώς αλλάζουν, όμως, τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Τώρα, ο Λιούμπισιτς που εφορμούσε από τα δεξιά και μονομιάς έδινε μάχες στην αριστερή πτέρυγα, μπορεί να χτυπά συχνότερα τη θέση της ενδεκάδας. Να δίνει πάσες και να επιχειρεί τρεξίματα με αυτό το τόσο προσωπικό του στυλ.

Ελπίζοντας πως θα καταφέρει να δώσει όσα αναμένουν από αυτόν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εχει τον χρόνο με το μέρος του ο Κροάτης μέσος που γεννήθηκε στη Βιέννη και έχει αγωνιστεί στις μικρές ομάδες τόσο της Αυστρίας όσο και της Κροατίας. Με όσα φανέρωσε στην έδρα του Παναιτωλικού, πολλοί μίλησαν για μια «νέα μεταγραφή». Λέτε;