Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει στο προσκήνιο την περίπτωση του 23χρονου εξτρέμ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κάρλος Μαρτίν. Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο «Δικέφαλος» προχωρά τις διαδικασίες και για τον Ισπανό πλάγιο επιθετικό, με στόχο την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Ο Μαρτίν αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Ατλέτικο, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ως δανεικός σε Μιραντές και Αλαβές, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας Στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας μετρά συνολικά 2 γκολ και 2 ασίστ σε 31 συμμετοχές, ενώ στη La Liga2 έχει καταγράψει 15 γκολ και 3 ασίστ σε 40 αγώνες. Παράλληλα, έχει φορέσει τέσσερις φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας, σημειώνοντας και ένα γκολ.

Γεννημένος στη Μαδρίτη στις 22 Απριλίου 2002, ο Κάρλος Μαρτίν εντάχθηκε από νεαρή ηλικία στις ακαδημίες των «ροχιμπλάνκος» και ακολούθησε σταθερά όλα τα αναπτυξιακά στάδια του συλλόγου. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ατλέτικο πραγματοποιήθηκε το 2021 στη La Liga, ωστόσο η ουσιαστική του πρόοδος ήρθε μέσα από τους δανεισμούς.

Στη Μιραντές πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα γεμάτη και παραγωγική σεζόν στη Segunda División, πετυχαίνοντας 15 γκολ σε 40 εμφανίσεις και αποδεικνύοντας την εκτελεστική του συνέπεια. Ακολούθησε η παρουσία του στην Αλαβές, όπου αγωνίστηκε στη La Liga, απέκτησε εμπειρίες υψηλού επιπέδου και έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στις απαιτήσεις της πρώτης κατηγορίας.

Αγωνιστικά, ο Μαρτίν χρησιμοποιείται κυρίως ως ακραίος επιθετικός, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να παίξει με την ίδια άνεση και στην κορυφή της επίθεσης, θέση στην οποία έχει καταγράψει μεγάλο μέρος των συμμετοχών του.