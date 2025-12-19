Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το τέλος της σεζόν είναι και επίσημα ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ εντάχθηκε στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια και θα φορά τη φανέλα του Δικεφάλου μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπέβερλι, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ και στο ταξίδι της ομάδας στην Πορτογαλία, είναι πλέον έτοιμος για το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Όπως όλα δείχνουν, η πρώτη του εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο (19/12), στον εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Πανιώνιο, στο PAOK Sports Arena.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Patrick Beverley, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ έναν πολύ έμπειρο και πολύ ποιοτικό παίκτη, με ξεχωριστή καριέρα στο ΝΒΑ, με 11 χρόνια παρουσίας στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και 737 παιχνίδια στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Patrick Beverley θα συναντήσει ξανά, αλλά αυτή την φορά στον ΠΑΟΚ, τον Jure Zdovc, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τις σεζόν 2011-13 στη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, αλλά και το Νίκο Μπουντούρη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί νωρίτερα (2009-10) στην ομάδα του Ολυμπιακού. O Patrick Beverley θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τον αριθμό “21”.

Το προφίλ του Patrick Beverley

O Patrick Beverley γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1988 στο Σικάγο, έχει ύψος 1μ.88 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Έπαιξε μπάσκετ στο πανεπιστήμιο του Arkansas και στα δύο χρόνια που αγωνίστηκε με τους Razorbacks είχε 13 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2,7 ασσίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 70 συνολικά παιχνίδια.

Έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη σεζόν 2008-09, στην Ουκρανία με την Dnipro. Σε 46 παιχνίδια είχε 16,7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3,6 ασσίστ κατά μέσο όρο, συμμετείχε στο All Star Game του Ουκρανικού πρωταθλήματος και κέρδισε το διαγωνισμό καρφωμάτων! Το καλοκαίρι του 2009 επιλέχθηκε στο νούμερο 42 του ντραφτ από τους Los Angeles Lakers.

Την επόμενη χρονιά (2009-10) έπαιξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια πρωταθλήματος, 19 αγώνες στην Ευρωλίγκα και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας με τους «ερυθρόλευκους».

Τον Ιανουάριο του 2011 υπέγραψε συμβόλαιο με την Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, στην οποία αγωνίστηκε για ενάμισι χρόνο υπό τις οδηγίες του Jure Zdovc, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι του 2011. Στις 28 Ιανουαρίου 2012 πέτυχε 38 πόντους στον αγώνα με την Spartak Primorye, στη διάρκεια μίας σεζόν που κατέκτησε το Κύπελλο Ρωσίας, αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στη VTB League και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι διακρίσεις του στο Εurocup, όπου αναδείχθηκε MVP της σεζόν (2012) και μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε και τη σεζόν 2012-13 με τη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, τον Ιανουάριο του 2013 υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Houston Rockets, κάνοντας χρήση του ειδικού όρου που είχε στο συμβόλαιό του για το ΝΒΑ. Ήταν η αρχή μίας σπουδαίας καριέρας στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, εκεί δηλαδή όπου ανήκε, όπως αποδείχθηκε από το γεγονός ότι έμεινε στο ΝΒΑ για 11 σεζόν και αγωνίστηκε συνολικά 737 παιχνίδια (666 αγώνες κανονικής περιόδου και 71 παιχνίδια πλέι οφ). Ξεκινώντας από τους Houston Rockets, συνέχισε στους L.A. Clippers, στους Minnesota Timberwolves, στους L.A. Lakers, στους Chicago Bulls, στους Philadelphia 76ers και στους Milwaukee Bucks. Θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του ΝΒΑ, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη μέσα στο παρκέ με τις επιδόσεις του και το πόσο δύσκολη έκανε τη δουλειά των αντιπάλων του, αλλά και από το γεγονός ότι ψηφίστηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος (2017), ενώ δύο σεζόν (2014 και 2020) ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης αμυντικής πεντάδας του ΝΒΑ. Ο χαρακτηρισμός «ελίτ αμυντικός» δεν του αποδόθηκε τυχαία. Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στην Ευρώπη για την Hapoel Tel Aviv, με την οποία αγωνίστηκε σε 23 αγώνες (σε πρωτάθλημα Ισραήλ και Eurocup), συμμετέχοντας στην προσπάθεια της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, που αποτέλεσε και εισιτήριο εισόδου στην Ευρωλίγκα».