Ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη του Πάτρικ Μπέβερλι (θυμίζουμε ότι έφυγε από ομάδα Ευρωλίγκας, όσο και αν δεν είχε βρει τον ρόλο του στη Χάποελ Τελ Αβίβ) ουσιαστικά «φωνάζει» ότι αλλάζει επίπεδο. Οχι φυσικά για να χτυπήσει το πρωτάθλημα (αυτό θέλει ακόμα πολλή δουλειά και πολλά περισσότερα χρήματα και όχι μόνο) αλλά για να ολοκληρώσει αυτό που πλησίασε πέρυσι (κατάκτηση Fiba Europe Cup) και παράλληλα να κατακτήσει και το… πρωτάθλημα πίσω από τους Αιώνιους, δηλαδή την 3η θέση της GBL.

Που φυσικά δεν οδηγεί στην Ευρωλίγκα, αλλά δίνει κάποιο πρεστίζ και κάποιο οικονομικό όφελος στον κάτοχό του.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δικαίως μπορούν να ονειρεύονται και ακόμα και τα πρόσωπα που έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο (ο εμβληματικός πρόεδρος Νίκος Βεζυρτζής, ο επίσης άλλοτε πρόεδρος Απόστολος Οικονομίδης αλλά και ο Νίκος Μπουντούρης που είχε γράψει τη δική του ιστορία ως παίκτης) θυμίζουν παλιές καλές εποχές.

Αλλά πάνω απ’ όλα υπάρχει πλέον ένας ιδιοκτήτης, που πέρα από την αδιαμφισβήτητη αγάπη του για τον ΠΑΟΚ έχει και πολύ μεγάλη οικονομική ευχέρεια, σε μέγεθος που ουδέποτε στο παρελθόν είχε την τύχη να έχει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και αυτό είναι το κομμάτι που απογειώνει τα όνειρα των φίλων της ομάδας.

Η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκληρώθηκε και πλέον αυτός είναι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ. Και ουσιαστικά η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση θα αποτελέσει τη σφραγίδα της νέας τάξης πραγμάτων στον Δικέφαλο, την ανατολή ουσιαστικά μιας νέας εποχής που δεν φέρνει απλά φρέσκο αέρα, αλλά και μεγάλες οικονομικές προοπτικές για τον σύλλογο. Και επιτέλους αιρετή διοίκηση ύστερα από χρόνια όπου ο σύλλογος λειτουργούσε με διοίκηση πρωτοδικείου. Με επόμενο βήμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.000.000 ευρώ από τα οποία θα αποπληρωθούν όλα τα χρέη και θα μείνουν αρκετά και για την ομάδα.

«Εχοντας ζήσει σχεδόν τα πάντα στο μπάσκετ, είναι πρωτοφανής ο τρόπος που λειτουργεί ο κ. Μυστακίδης και οι άνθρωποί του. Λειτουργούν με σεβασμό στον χώρο. Θα εισαχθεί μια νέα κουλτούρα στον ελληνικό αθλητισμό. Η λέξη που την πρεσβεύει θα είναι το ήθος και σεβασμός στο μεγαλείο του ΠΑΟΚ», περιέγραψε πρόσφατα ο νέος τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Νίκος Μπουντούρης, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο νέος ιδιοκτήτης. Τα καλύτερα είναι μπροστά για την ιστορική ομάδα.