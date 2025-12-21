Δύο ομάδες παρατάχτηκαν στην Τούμπα την Κυριακή, όμως μόνο η μία έπαιξε… Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και το 2-0 επί του Παναθηναϊκού ήταν μικρό για να αποτυπώσει την ανωτερότητα του. Οι «ασπρόμαυροι» έλεγξαν πλήρως τον ρυθμό, σκόραραν δύο γκολ, είχαν δοκάρι και ευκαίρίες για μεγαλύτερο σκορ, ενώ κέρδισαν όλες τις μονομαχίες και ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι.

Σε συνδυασμό με τη σαββατιάτικη ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ πλησίασε στην κορυφή και έφτιαξε το κλίμα εν όψει της διακοπής του Χριστουγέννων. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεπέρασαν την ήττα από τον Ατρόμητο πριν μία εβδομάδα και υπενθύμισαν πως είναι διεκδικητές του τίτλου.

Σε αντιδιαστολή, ο Παναθηναϊκός ήταν άφαντος στην κυριολεξία. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε το αντίδοτο για να ανακόψει την πτώση και είδε τους «πράσινους» να περιορίζονται σε παθητικό ρόλο, να χάνουν κάθε διεκδίκηση και να απειλούν μόνο κατά τύχη. Ο Ισπανός καλείται να σφίξει τα λουριά και να πάρει σκληρές αποφάσεις για να συνεχίσει, αφού διαφορετικά σύντομα θα κινδυνέψει να παρασυρθεί και αυτός από τα αρνητικά αποτελέσματα.

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ με δίκαιο προβάδισμα

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτοβουλία από τα πρώτα λεπτά και πλησίασε στο γκολ στο 8’. Ο Τάισον σέντραρε από αριστερά, ο Πάλμερ έδιωξε στο πρώτο δοκάρι και ο Οζντόεφ που περίμενε στο πέναλτι, σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μεϊτέ σούταρε άουτ.

Ο Τάισον είχε μεγάλα κέφια στην πλευρά του και στο 23’ εξέθεσε τον Γεντβάι και σούταρε, όμως ο Κότσαρης μπλόκαρε. Πάλι ο Τάισον στο 36’ με επέλαση από αριστερά έψαξε τον Μύθου, αλλά ο Ζαρουρί πρόλαβε να κόψει.

Τελικά, στο 39’ οι προσπάθειες του Τάισον ευοδώθηκαν. Αφού ο Βραζιλιάνος κέρδισε τη μονομαχία από τον Σιώπη πέρασε κάθετα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος πήγε να κάνει πάσα, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και «κρέμασε» τον Κότσαρη για το 1-0. Στο επόμενο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε το πρώτο τελείωμα στο ημίχρονο, με τον Σβιντέρσκι να πλασάρει άουτ εντός περιοχής.

Ο Μύθου επισφράγισε την «ασπρόμαυρη» κυριαρχία

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 54’ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε από αριστερά, ο Μύθου σηκώθηκε ανενόχλητος στη μικρή περιοχή και σκόραρε το 2-0. Στο επόμενο λεπτό ο Κωνσταντέλιας πέρασε τον Πάλμερ-Μπράουν και μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε σε κόρνερ.

Ο Ζίβκοβιτς στο 62’ εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Κεντζιόρα έπιασε την κεφαλιά, με τον Κότσαρη να αποκρούει δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ έχασε νέα ευκαιρία στο 70’, όταν ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τον Κωνσταντέλια στο τετ-α-τετ, πήγε να «κρεμάσει» τον Κότσαρη όμως αυτός μπόρεσε να αποκρούσει, ο Μύθου σούταρε πρώτος στην συνέχεια και ο Πάλμερ-Μπράουν αποσόβησε το γκολ.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 71’, όταν ο Μπακασέτας έφυγε μόνος αφού γλίστρησε ο Κεντζιόρα, αλλά το πλασέ του ήταν απελπιστικό. Στο 80’ ο Κένι μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε και ο Κότσαρης ήταν ξανά εκεί για να τον σταματήσει. Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού είχε άλλη μία μεγάλη στιγμή στο 85’, με απόκρουση στο σουτ του Τάισον.

O MVP: Ο Τάισον. Ξεχαρβάλωσε τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, αφού ο Γεντβάι δεν μπορούσε να τον σταματήσει, ο Τετέ σπάνια γύριζε και ο Σιώπης που έδινε βοήθειες, έχασε τις μονομαχίες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Τάσος Μπακασέτας. Την ώρα που το «δεκάρι» του ΠΑΟΚ οργίαζε, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν άφαντος και στη μεγάλη ευκαιρία του, πλάσαρε σαν ερασιτέχνης.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το γκολ στο 54′. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος, σε εκείνο το τάιμινγκ με το δεύτερο γκολ, κατέρρευσε τελείως.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία διαχειρίστηκε άψογα το ματς, σφύριξε όσο λιγότερο μπορούσε, περιόρισε τις κίτρινες κάρτες και άφησε τον ρυθμό να εξελιχτεί.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Πορτογάλος Μπρούνο Λόπες Μαρτίνες πέρασε ένα χαλαρό βράδυ και δεν απαιτήθηκε η παρέμβαση του για να διορθώσει τον Πέλιτο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (52′ λ.τ. Τσιφτσής), Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο (76′ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90′ Ιβανούσετς), Μύθου (76′ λ.τ. Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Γεντβάι (76′ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Σιώπης (67′ Τσέριν), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ (89′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (76′ Τζούρισιτς), Σβιντέρσκι (67′ Πάντοβιτς).