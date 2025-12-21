Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να φορέσει νωρίτερα ο Παύλος Παντελίδης τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κηφισιά έχουν προκαλέσει έντονη ικανοποίηση στο «πράσινο» στρατόπεδο και ταυτόχρονα δικαιώνουν την απόφαση της διοίκησης του συλλόγου για την απόκτησή του.

Ο 23χρονος εξτρέμ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα με αξιοσημείωτη συχνότητα. Έχει ήδη φτάσει τα επτά γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, με εντυπωσιακά ποσοστά αποτελεσματικότητας (ένα γκολ ανά 2,9 τελικές προσπάθειες), στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα από τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που λείπουν από την επιθετική γραμμή του «τριφυλλιού», ειδικά στα άκρα.

Για τον λόγο αυτό, οι «πράσινοι» σκέφτονται σοβαρά να ανοίξουν συζήτηση με την Κηφισιά, ώστε ο Παντελίδης να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού από τον Ιανουάριο (το καλοκαίρι προβλέπει η σχετική συμφωνία).

Βεβαίως, η Κηφισιά θα ήθελε να διατηρήσει τον Έλληνα ακραίο επιθετικό στο δυναμικό της, καθώς αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιθετική της λύση στην προσπάθεια για παραμονή και – αν είναι εφικτό – είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Ωστόσο, οι άνθρωποι της ομάδας των Βορείων Προαστίων έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο, εφόσον ο Ράφα Μπενίτεθ ζητήσει τον παίκτη από τώρα. Προς το παρόν όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, όμως η αγωνιστική άνοδος του Παντελίδη και η έλλειψη επιλογών στα άκρα της επίθεσης του Παναθηναϊκού ενδέχεται να φέρουν τον νεαρό εξτρέμ νωρίτερα στο Κορωπί.