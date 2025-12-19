Στο μεταγραφικό κάδρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο Γιούλιαν Σέχου, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία. Με τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο να πλησιάζει, τα σενάρια γύρω από την ενίσχυση του «τριφυλλιού» στη μεσαία γραμμή πληθαίνουν, με τους «πράσινους» να αναζητούν δεδομένα έναν χαφ που θα ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ.

Όπως αναφέρει το πολωνικό «goal.pl», ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του 27χρονου διεθνούς Αλβανού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στη Βίντζεβ Λοτζ. Ο Σέχου πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας μέχρι στιγμής 5 γκολ και 4 ασίστ σε 20 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας του.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, με τη Βαλένθια και τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι από το MLS να εξετάζουν επίσης την περίπτωσή του. Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης, χωρίς ωστόσο να γίνεται γνωστό το ύψος της.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέχου δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Το 2017 είχε περάσει από δοκιμαστικό στον ΠΑΣ Γιάννινα, όμως η μεταγραφή δεν προχώρησε λόγω έλλειψης διαθέσιμης θέσης ξένου στο ρόστερ. Στη συνέχεια βρέθηκε στον Πανηλειακό, όπου αγωνίστηκε για μια σεζόν.