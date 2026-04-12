Ισπανία – Ελλάδα 13-15: Σπουδαία εμφάνιση και νίκη της «γαλανόλευκης» στα πέναλντι
Η Εθνική ομάδα επικράτησε στα πέναλντι με 15-13 (11-11 κ.δ) της Ισπανίας, για τον τρίτο αγώνα της προκριματικής φάσης του World Cup στην Αλεξανδρούπολη. Οι διεθνείς της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου έδειξαν μεγάλη ψυχή, καταφέρνοντας να επιστρέψουν στο παιχνίδι και να το οδηγήσουν σε ανατροπή. Με γκολ του Δημήτρη Κάκαρη μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν το […]
ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκε το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια ιστορίας
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια ιστορική χρονιά το 2026, καθώς συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του. Ο Ερασιτέχνης σύλλογος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, μέσα από την οποία παρουσίασε το επετειακό έμβλημα που θα συνοδεύσει τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926 και στις 20 Απριλίου […]
Γκουαρδιόλα: «Εννιά βαθμοί είναι πολλοί όταν είσαι ενάντια στην Άρσεναλ»
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κράτησε χαμηλούς τόνους σχετικά με τη μάχη του τίτλου στην Premier League, παρά το γεγονός ότι η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο -9 από την κορυφή και έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, μετά και το αποτέλεσμα της Άρσεναλ κόντρα στην Μπόρνμουθ. Ενόψει του δύσκολου αγώνα με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Καταλανός τεχνικός […]
Το πασχαλινό μήνυμα του Ροντινέι από τις Σπέτσες
Με φόντο τη νυχτερινή ατμόσφαιρα των Σπετσών, ο Ροντινέι μοιράστηκε μια ιδιαίτερη στιγμή κατάνυξης και συμβολισμού με τους διαδικτυακούς του φίλους. Η ανάρτησή του, λιτή αλλά ουσιαστική, μετέφερε το πνεύμα των ημερών του Πάσχα. Στη φωτογραφία, ο Ροντινέι κρατά ένα αναμμένο κερί. View this post on Instagram A post shared by Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial) […]
Κοινή Ανάσταση για Γκριγκόνις, Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους
Οι Μάριους Γκριγκόνις, Λούκας Λεκαβίτσιους και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας πέρασαν μαζί τις ημέρες του Πάσχα και γιόρτασαν από κοινού την Ανάσταση. Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων έδωσε την ευκαιρία στους τρεις Λιθουανούς αθλητές, που αγωνίζονται σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΑΕΚ, να βρεθούν και να μοιραστούν στιγμές χαλάρωσης. View this post on Instagram A post shared by […]