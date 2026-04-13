Κρυφά κόλπα που μπορούν να μειώσουν το κόστος των αγορών τροφίμων αποκαλύπτουν ειδικοί, με απλές κινήσεις που εξοικονομούν χρήματα στα νοικοκυριά.

Σε μία εποχή που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές τροφίμων υπάρχουν πρακτικοί τρόποι για να περιοριστεί το κόστος.

Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε αποτελεσματικά μυστικά εξοικονόμησης για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ.

Ψώνια μία φορά την εβδομάδα

Προσπαθήστε να κάνετε τις αγορές σας μόνο μία φορά την εβδομάδα. Οι συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ αυξάνουν τον κίνδυνο για αυθόρμητες αγορές και επιπλέον έξοδα.

Μια προγραμματισμένη εβδομαδιαία έξοδος για ψώνια συμβάλλει όχι μόνο στον έλεγχο των εξόδων αλλά και στη μείωση των μεταφορικών δαπανών.

Η μέθοδος αγορών 6-1

Η απλοποίηση της λίστας αγορών μπορεί να μειώσει θεαματικά τα έξοδα. Η λεγόμενη μέθοδος 6-1 προτείνει την αγορά έξι λαχανικών, πέντε φρούτων, τεσσάρων πρωτεϊνών, τριών αμυλούχων τροφών, δύο σαλτσών ή αλειμμάτων και ενός γλυκίσματος για την εβδομάδα.

Σύμφωνα με δοκιμή της The Sun, η μέθοδος αυτή μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 1,147.91 ευρώ ετησίως. Ο Αμερικανός σεφ Will Coleman, που την προωθεί μέσω TikTok, υποστηρίζει ότι βοηθά να αποφευχθούν οι παρορμητικές αγορές και να αξιοποιηθούν πλήρως τα τρόφιμα που υπάρχουν ήδη στο ψυγείο.

Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες

Πάρτε μαζί σας τις δικές σας τσάντες όταν ψωνίζετε, ώστε να αποφύγετε την αγορά πλαστικών. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις επαναχρησιμοποιούμενες, προτιμήστε ανθεκτικές τσάντες που, αν και κοστίζουν λίγο περισσότερο, διαρκούν για χρόνια.

Προσφορές που ξεγελούν

Να είστε προσεκτικοί με τις ειδικές προσφορές. Δεν έχει νόημα να αγοράζετε προϊόντα που τελικά θα λήξουν ή θα πεταχτούν. Αποφύγετε επίσης την αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που δεν έχετε δοκιμάσει ξανά.

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά, αναρωτηθείτε εάν πραγματικά χρειάζεστε το προϊόν και αν θα το χρησιμοποιήσετε.

Σύγκριση τιμών

Ενημερωθείτε για τις τιμές και συγκρίνετε τα σούπερ μάρκετ πριν αγοράσετε. Συχνά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές των ίδιων προϊόντων.