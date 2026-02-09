Απάτες μέσω μηνυμάτων και ψεύτικων email έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με χιλιάδες πολίτες να βλέπουν τα κινητά και τα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία να κατακλύζονται από ειδοποιήσεις που εμφανίζονται ως «επίσημες» υπηρεσίες.

Παριστάνοντας υπαλλήλου ή και στελέχη γνωστών δημόσιων φορέων, ακόμη και της Αστυνομίας και ύφος επείγον ή απειλητικό, οι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον φόβο, τη σύγχυση και την απροσεξία των παραληπτών. Πίσω από τις φαινομενικά αθώες ενημερώσεις, κρύβονται οργανωμένα κυκλώματα που στοχεύουν στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Οι ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται διαρκώς, αποκτώντας νέες μορφές και τεχνικές εξαπάτησης.

Η αρχή φέτος έγινε με την ΑΑΔΕ και το gov.gr, όταν οι απατεώνες προσπαθούσαν να πείσουν τους πολίτες ότι δεν έχουν πληρώσει «τέλη κυκλοφορίας». Με αυτόν τον τρόπο οδηγούσαν τα υποψήφια θύματα σε ψεύτικες ιστοσελίδες που μιμούνταν τις επίσημες κρατικές πλατφόρμες. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι τη δημόσια συζήτηση για τις έξυπνες κάμερες και τα ηλεκτρονικά πρόστιμα, οι δράστες επινόησαν νέα σενάρια, εμπλέκοντας υποτίθεται την Ελληνική Αστυνομία σε δήθεν ειδοποιήσεις παραβάσεων.

Παλιά κόλπα με νέα μορφή

Πιστοί στις γνωστές μεθόδους εξαπάτησης, οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλέον και το όνομα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα μηνύματα αναφέρουν ότι «δυστυχώς δεν μπόρεσαν να σας παραδώσουν το δέμα» και προειδοποιούν πως «αν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι … το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα».

Τα σενάρια συνεχώς εμπλουτίζονται. Πρόσφατα, στο στόχαστρο μπήκαν και οι επιχειρήσεις, με ψεύτικα email που φέρονται να προέρχονται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Μέσω αυτών ζητείται η καταβολή χρημάτων για δήθεν ολοκλήρωση εγγραφής, χρησιμοποιώντας ονομασίες που παραπέμπουν σε δημόσια μητρώα, χωρίς ωστόσο να προέρχονται από το ΓΕΜΗ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τα Επιμελητήρια.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων αποτελεί η ύπαρξη ενός συνδέσμου (link), ο οποίος οδηγεί σε ιστοσελίδα που προσομοιάζει εκείνη της δημόσιας αρχής που υποτίθεται ότι επικοινωνεί με τον πολίτη. Εκεί ο χρήστης καλείται να εισαγάγει προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς, τα οποία οι απατεώνες υποκλέπτουν – μια πρακτική γνωστή ως phishing.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην ανοίγουν συνδέσμους και να μην πραγματοποιούν πληρωμές που βασίζονται σε τέτοια μηνύματα ή email. Εάν κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Τηλεφωνικές απάτες: τα γνωστά σενάρια επιστρέφουν

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι τηλεφωνικές απάτες με γνώριμα σενάρια. Οι δράστες ισχυρίζονται είτε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα, είτε ότι είναι λογιστές που χρειάζονται χρήματα ή κοσμήματα για την εφορία, είτε ότι είναι τεχνικοί της ΔΕΗ που ζητούν να απομακρυνθούν πολύτιμα αντικείμενα λόγω κινδύνου βραχυκυκλώματος.

Οι πολίτες καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτη επικοινωνία. Η ενημέρωση παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο απέναντι στις ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες, που συνεχίζουν να εξελίσσονται και να στοχεύουν ανυποψίαστους πολίτες.

Η ΕΛ.ΑΣ. που γίνεται ο αποδέκτης των καταγγελιών θυμάτων απάτης, πυκνά-συχνά ενημερώνει και προειδοποιεί του ςπολίτες για τους κινδύνους, δυστυχώς ωστόσο, κάποιοι και κυρίως ηλικιωμένοι, εξακολουθούν να εξαπατούνται.