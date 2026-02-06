Απάτες σε βάρος ηλικιωμένων εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία, με τη σύλληψη 70χρονου από ειδική ομάδα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Ο άνδρας κατηγορείται ότι εξαπατούσε ηλικιωμένους, προσποιούμενος ότι συγγενικά τους πρόσωπα όφειλαν χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 70χρονος συνελήφθη το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία. Αναζητείται και έτερος συνεργός του. Η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς δρούσε τουλάχιστον από το 2023, εξαπατώντας ηλικιωμένους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο συνεργός του φέρεται να εντόπιζε τα υποψήφια θύματα και να συγκέντρωνε πληροφορίες για την οικογενειακή τους κατάσταση, τις οποίες στη συνέχεια αξιοποιούσε ο 70χρονος για να τους πείσει πως συγγενικό τους πρόσωπο όφειλε χρήματα για παραγγελία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως προέκυψε, ο δράστης κινούνταν καθημερινά με «επιχειρησιακό» όχημα σε ολόκληρη την Αττική, αναζητώντας νέα θύματα. Κατά την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 35 περιπτώσεις απάτης σε διάφορες περιοχές, από τα Μέγαρα έως το Μαρκόπουλο.

Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη δράση του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 231 ευρώ, το «επιχειρησιακό» όχημα, δύο ρολόγια, κοσμήματα και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.