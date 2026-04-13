Η Wall Street ανέκαμψε τελικά σήμερα, διαγράφοντας τις αρχικές απώλειες και κλείνοντας με άνοδο, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία, παρά την αποτυχία των πρόσφατων συνομιλιών.

Ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,63% στις 48.219 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,02% στις 6.886 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε ακόμη ισχυρότερα κέρδη 1,23% στις 23.183 μονάδες.

Η αγορά βρήκε στήριξη μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «η άλλη πλευρά επικοινώνησε μαζί μας» και ότι «επιθυμεί έντονα μια συμφωνία».

Οι δηλώσεις αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση του Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από τις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο αποκλεισμός κάθε θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διευκρίνισε, ότι δεν θα εμποδιστούν τα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά για να προσεγγίσουν λιμάνια εκτός Ιράν. Παρά ταύτα, η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη διάρκεια του πολέμου, ενισχύοντας τις τιμές του πετρελαίου και την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές.

Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 2,6% και έκλεισε στα 99,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε κατά 4,37%, στα 99,36 δολάρια το βαρέλι.

Ανησυχίες και εκτιμήσεις επενδυτών

«Οι επενδυτές επιστρέφουν τώρα στο σημείο εκκίνησης, προσπαθώντας να επαναξιολογήσουν την εύλογη αξία των μετοχών, τώρα που είναι σαφές ότι δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κλαρκ Μπελίν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Bellwether Wealth.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστικά για τις τιμές του πετρελαίου και το γενικό κλίμα της αγοράς και είναι σαφές ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν περισσότερες απειλές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με αυτή τη θαλάσσια οδό».

Η πορεία των δεικτών και οι προβλέψεις

Οι ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος του πολέμου βοήθησαν τους τρεις κύριους δείκτες να καταγράψουν την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Νοέμβριο, μετά την ανακοίνωση της διεβδομαδιαίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 3,6% την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq περίπου 4,7% και ο Dow 3%.

Η BlackRock αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις αμερικανικές μετοχές, επισημαίνοντας ότι ο «περιορισμένος» μακροοικονομικός αντίκτυπος του πολέμου και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για μελλοντικά κέρδη.