Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο ανδρών πραγματοποιήσε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας στα πέναλτι με 15-13 της Ισπανίας και έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της Ελλάδας. Ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε δύο πέναλτι των Ισπανών στη διαδικασία της «ρωσικής ρουλέτας» και χάρισε τη νίκη στη «γαλανόλευκη». Μάλιστα, τα πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο.

Σχετικά με τον αγώνα και τα πέναλτι είπε:

«Όταν φτάνεις στη ρώσικη ρουλέτα, θέλει και λίγο τύχη, θέλει και περισσότερο διάβασμα, που έχουμε κάνει και οι δύο μαζί τερματοφύλακες. Είμαστε στο ίδιο δωμάτιο και διαβάζουμε μαζί τις εκτελέσεις πέναλτι των αντιπάλων. Οπότε μας βγήκε, ήταν και τα παιδιά εύστοχα. Το θέμα είναι ότι κατά την διάρκεια του αγώνα ήμασταν πολύ καλοί, παίξαμε καλή άμυνα, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες για να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο νωρίς και ήταν ο στόχος μας να κερδίσουμε. Εν τέλη, μας πήραν ένα πόντο, δεν άφησαν να διεκδικήσουμε την πρωτιά στο τέλος αλλά νομίζω είμαστε ευχαριστημένοι. Ήρθαμε να πάρουμε την πρόκριση μπροστά σ’ αυτό το υπέροχο κοινό και το καταφέραμε. Μία νίκη απέναντι στην Ισπανία δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται κάθε μέρα και είμαστε ευγνώμονες».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόκριση και στους στόχους της ομάδας ενόψει της τελικής φάσης στο Σίδνεϊ:

«Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας έχει στόχο να είναι πάντα στο βάθρο. Αυτό θα επιδιώξουμε στο Σίδνεϋ. Βήμα βήμα, να περάσουμε πρώτα τον προημιτελικό και όσο πιο μακρυά πάμε. Πιστεύω πως πάντα στοχεύουμε την κορυφή αλλά και το βάθρο είναι ένας πάρα πολύ υψηλός στόχος».