Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό του World Cup η Εθνική ομάδα πόλο,επικρατώντας της Ισπανίας σε ένα ματς που είχε ένταση, ανατροπές και χαρακτήρα.

Η «γαλανόλευκη» έδειξε μέταλλο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, βρίσκοντας τη λύση στο φινάλε με τον Δημήτρη Κάκαρη, ο οποίος ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε απόλυτα ψύχραιμη και αποτελεσματική, με τους Κάκαρη, Πούρο, Παπαναστασίου και Καλογερόπουλο να ευστοχούν σε όλες τις εκτελέσεις τους.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου

«Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μπορείς να πεις ότι ζορίστηκες, απλώς χρειάστηκε να υπερβάλλεις για να κερδίσεις μια ομάδα σαν την Ισπανία. Εδώ συμμετείχαν οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όλες με κάποιες αλλαγές.

Νομίζω όμως ότι εμείς είχαμε τις περισσότερες, ενώ στη διάρκεια του τουρνουά αντιμετωπίσαμε και τραυματισμούς, με αποτέλεσμα σημαντικοί παίκτες να μην αγωνιστούν, κάποιοι μάλιστα καθόλου. Όμως, καλή ομάδα είναι αυτή που ξεπερνάει τα προβλήματα και κάνει να φαίνεται ότι δεν λείπει κανένας.

Όσα παιδιά μπήκαν στην ομάδα, “ρούφηξαν” την ομαδικότητα, την ενέργεια και την ανάγκη να δείξουν την ποιότητά τους. Αυτό είναι το πιο θετικό συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε, πέρα από την πρόκριση, που ήταν και ο αρχικός μας στόχος: να προχωρήσουμε στην τελική φάση.

Μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Φυσικά θα αναλύσουμε τα παιχνίδια στη συνέχεια, αλλά ήδη ξέρουμε ότι πλέον είναι περισσότερα τα παιδιά που διεκδικούν μια θέση στην εθνική ομάδα».

Για το πρόσημο της ομάδας στη διοργάνωση:

«Το πρόσημο μπαίνει πάντα σε συνάρτηση με τις δυσκολίες. Όταν ένα τουρνουά διεξάγεται σε μια πολύ απαιτητική περίοδο, όπου οι αθλητές βρίσκονται στο αποκορύφωμα των υποχρεώσεών τους με τις ομάδες τους και έχουν το μυαλό τους και εκεί, σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.

Είμαι ικανοποιημένος τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την προσπάθεια των παιδιών. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, σχεδόν ρισκάροντας και τη συνέχεια, όσον αφορά την υγεία τους.

Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε, όπως το κατάλαβε και ο κόσμος, ότι αυτά τα παιδιά ζουν, αναπνέουν και αγαπούν να αγωνίζονται με την εθνική ομάδα».