Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν καθοριστικός στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ισπανία, καθώς η ομάδα επικράτησε 15-13 στη διαδικασία των πέναλτι για τα προκριματικά του World Cup.

Ο διεθνής τερματοφύλακας ξεχώρισε με σημαντικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι μπήκε εντυπωσιακά, αποκρούοντας δύο συνεχόμενες εκτελέσεις.

Μετά τις επιτυχημένες αποκρούσεις του, έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, παραμένοντας «χαλαρός» κάτω από τα δοκάρια, την ώρα που οι συμπαίκτες του εκτελούσαν άψογα τις δικές τους προσπάθειες, οδηγώντας την Ελλάδα στη νίκη με 15-13.

Δεν θα είχαμε αυτό το φοβερό πλάνο άμα ο Κωνσταντίνος Κάκαρης, οκτώ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με φοβερό σουτ ισοφάρισε σε 11-11 και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλντι.