Σε βάθος που ξεπερνά τα 3.000 μέτρα, οι επιστήμονες εντόπισαν έναν αρχαίο πυθμένα που είχε διαμορφωθεί από ηφαιστειακή δραστηριότητα, αποκαλύπτοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της υποθαλάσσιας εξερεύνησης των τελευταίων ετών. Το 2022, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ερευνητική αποστολή κατέγραψε έναν γεωλογικό σχηματισμό που έμοιαζε εκπληκτικά με «δρόμο από κίτρινα τούβλα» στον βυθό της θάλασσας.

Όπως αναφέρει το sciencealert, η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από το ερευνητικό σκάφος E/V Nautilus, κατά τη διάρκεια αποστολής στην υποθαλάσσια οροσειρά Liliʻuokalani Ridge, εντός του προστατευόμενου θαλάσσιου οικοσυστήματος Papahānaumokuākea Marine National Monument, βόρεια των Νήσων της Χαβάης.

Σε αυτό το βάθος, κάτω από την ακραία πίεση και το απόλυτο σκοτάδι, οι ερευνητές εντόπισαν έναν αρχαίο πυθμένα με παράξενο μοτίβο: ρωγμές σε σχεδόν τέλειες ορθές γωνίες, που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ενός καλοστρωμένου λιθόστρωτου δρόμου. Το φαινόμενο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η εικόνα έμοιαζε περισσότερο με ανθρώπινο έργο παρά με φυσικό σχηματισμό.

Ο σχηματισμός έχει αναγνωριστεί ως «μια ροή υαλοκλαστίτη (ένα ηφαιστειακό πέτρωμα που σχηματίζεται σε εκρήξεις υψηλής ενέργειας όπου πολλά θραύσματα βράχου κατακάθονται στον πυθμένα της θάλασσας)». Σε ένα μικροσκοπικό τμήμα, το ηφαιστειακό πέτρωμα έχει σπάσει με τρόπο που μοιάζει εντυπωσιακά με τούβλα.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της αποστολής, οι επιστήμονες που χειρίζονταν το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους. Το ασυνήθιστο μοτίβο προκάλεσε αυθόρμητες αντιδράσεις, με μέλη της ομάδας να σχολιάζουν ότι μοιάζει με «δρόμο προς την Ατλαντίδα».

Η εικόνα έγινε γρήγορα viral, εντυπωσιάζοντας το κοινό για το πόσο «τεχνητό» μπορούσε να φαίνεται ένα καθαρά φυσικό γεωλογικό φαινόμενο. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε όχι μόνο στην οπτική του ομοιότητα με ανθρώπινη κατασκευή, αλλά και στη σπανιότητα του φαινομένου σε τέτοιο βάθος.

Η επιστημονική εξήγηση

Παρά τις εντυπώσεις, ο λεγόμενος «δρόμος από τούβλα» δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τμήμα αρχαίας ηφαιστειακής ροής. Το πέτρωμα έχει υποστεί έντονη θραύση λόγω θερμικών τάσεων, δημιουργώντας γεωμετρικά μοτίβα που θυμίζουν ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ομάδας του Ocean Exploration Trust, οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούν «παγωμένες στιγμές» υποθαλάσσιας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καταγράφοντας τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στα βάθη του ωκεανού.

Ένας ωκεανός ακόμη ανεξερεύνητος

Η ανακάλυψη αυτή υπενθυμίζει πόσο περιορισμένη είναι ακόμη η γνώση μας για τον βαθύ θαλάσσιο κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες του Scripps Institution of Oceanography, του Boston University και της Ocean Discovery League, οι άνθρωποι έχουν οπτικά εξερευνήσει μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό — περίπου 0,0006% έως 0,001% — του βαθύ ωκεάνιου πυθμένα.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το μεγαλύτερο οικοσύστημα της Γης παραμένει σχεδόν άγνωστο, με κάθε νέα αποστολή να έχει τη δυνατότητα να αποκαλύψει φαινόμενα που προκαλούν δέος και ανατρέπουν όσα γνωρίζουμε για τον πλανήτη μας.