Δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 25 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Αττικής ύστερα από σοβαρό ατύχημα με «σαΐτα» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Ανάστασης στο Βέλο Κορινθίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου 2026), όταν οι δύο άνδρες επιχείρησαν να ενεργοποιήσουν τη «σαΐτα». Η προσπάθεια όμως κατέληξε σε ατύχημα, καθώς ο μηχανισμός φαίνεται πως εξερράγη εκτός ελέγχου, τραυματίζοντας και τους δύο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στο δάχτυλο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ο 25χρονος φίλος του τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, οι δύο νεαροί παραμένουν φρουρούμενοι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.