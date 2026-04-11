Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο πριν τις 9:00 το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στη Βάρη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαρρήκτες της κατοικίας στην οδό Σίφνου ήταν τρεις και οι δράστες αφαίρεσαν το ποσό των 5.000 ευρώ. Οι διαρρήκτες, που κινούνταν με ένα λευκό SUV, έγιναν αντιληπτοί από γείτονες. Εκείνοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, κινητοποιώντας τις αρχές.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο όχημα στην συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής και ξεκίνησαν την καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δράστες προσπάθησαν να εμβολίσουν τη μηχανή των αστυνομικών.

Ένας αστυνομικός απάντησε πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα του οχήματος, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παρά τους πυροβολισμούς, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.