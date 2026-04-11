Η Volkswagen δεν έδωσε αυτή τη φορά συστάσεις για το νέο T‑Roc, μιας και η πρώτη γενιά του φρόντισε να χτίσει ένα ισχυρό όνομα (Από το λανσάρισμά του το 2017 έως σήμερα, έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς) που ήδη «εισπράχθηκε» από την καλή εμπορική του πορεία. Σήμερα, μπήκε στην αγορά η δεύτερη γενιά του best seller compact SUV, που εκτός από τις δυναμικές τεχνολογικές καινοτομίες που φέρει και την φρέσκια εμφάνιση είναι πλέον εξηλεκτρισμένο, με τον 1.5 eTSI τετρακύλινδρο κινητήρα αιχμής.

Το T‑Roc με τα δύο εκατομμύρια παραχθείσες μονάδες και κατακτώντας την πρώτη θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025 μεγάλωσε σε μήκος, έχει πιο άνετη καμπίνα και νέα στοιχεία, όπως η νέα ψηφιακή εμπειρία και η νέα γκάμα σε μοτέρ.

Το T‑Roc διατίθεται με Head‑Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση προφίλ οδήγησης και λειτουργιών, ενισχύοντας τη σύνδεση οδηγού‑αυτοκινήτου. Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα, που είναι ο μεγαλύτερος στην κατηγορία. Πατάει στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, η οποία δεν αποτελεί απλώς τον σκελετό του αυτοκινήτου, αλλά τη σπονδυλική του στήλη.

Στα των μηχανικών μερών του, ο τετρακύλινδρος, εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI συνδυάζει υβριδικό σύστημα 48V με τεχνολογίες αιχμής. Στο δρόμο, το υβριδικό σύνολο του κινητήρα σε συνδυασμό με το DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη αποδίδει άμεση απόκριση, ισχυρή ροπή από χαμηλά, με επιπλέον υποστήριξη από το 48V σύστημα όταν απαιτείται, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία σε όλο το φάσμα στροφών και χαμηλότερη κατανάλωση.Ειδικότερα, με τον κινητήρα 1.5 eTSI με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V προσφέρεται σε εκδόσεις 116 και 150 ίππων. Το σύστημα υποστηρίζει τον κινητήρα στις επιταχύνσεις και επιτρέπει λειτουργία coasting, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης χωρίς να επηρεάζεται η οδηγική εμπειρία.