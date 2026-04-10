Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την ιρανική ηγεσία, μετά τις αναφορές ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει χρεώσεις στα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν επιβάλλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ — Καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να το σταματήσουν αμέσως!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Παρά την ανακοίνωση εκεχειρίας το βράδυ της Τρίτης, η διέλευση των πετρελαιοφόρων μέσω αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος παραμένει σχεδόν ανύπαρκτη. Ο λόγος, σύμφωνα με αναφορές, είναι η έλλειψη σαφών οδηγιών από το Ιράν.

Όπως μετέδωσε το CNN, αξιωματούχος της Τεχεράνης είχε συμπεριλάβει την ιρανική κυριαρχία επί των στενών στη λίστα αιτημάτων για τον τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή αγορά.

Τη Δευτέρα, η Επιτροπή Ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε μέλος της επιτροπής στην κρατική τηλεόραση, τον στόχο ενίσχυσης του ρόλου «της ιρανικής κυριαρχίας» στην περιοχή.