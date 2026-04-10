Η ΑΕΚ ηττήθηκε με το «βαρύ» 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη και πλέον το έργο για πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Conference League έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Η Ελλάδα… παίζει μόνη της απέναντι στην Τσεχία (έχουν αποκλειστεί όλες οι ομάδες της από την Ευρώπη), ωστόσο η διαφορά των 613 πόντων παρέμεινε η ίδια.
Ακόμη κι αν νικήσει η ΑΕΚ, εάν δεν πάρει την πρόκριση, τότε η χώρα μας θα τερματίσει στην 11η θέση για φέτος.
Για να έχει ελπίδες να ανέβει η χώρα μας στη 10η θέση θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση η ΑΕΚ είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση.
Έτσι η Ελλάδα θα πάρει 500 βαθμούς. Αν η «Ένωση» περάσει στα πέναλτι, τότε θα προσφέρει στη χώρα 300 πόντους και θα πρέπει στα ημιτελικά να καλύψει λίγο μεγαλύτερη απόσταση.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)
10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)
11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)
12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)
13. Δανία 42.306 (+12.450 – 0/4)
14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)
15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27:
10η Θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11η Θέση
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13-14η Θέση
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η Θέση
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η – 22η Θέση
- Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
- Τέταρτος: –