Η φετινή κακή σεζόν του Άρη συνοδεύεται από ένα…. τσουβάλι λόγους. Και κάπου ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει και ο Λορέν Μορόν.

Οταν η απόδοσή του αποτελεί βαρόμετρο για τις δύο χρονιές, είναι απολύτως λογικό η φετινή δική του κακή σεζόν να επηρεάζει και της ομάδας.

Η χρονιά του Ανδαλουσιανό μόνο καλή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και αυτό το συμπέρασμα δύσκολα θα αλλάξει στα πέντε ματς που απομένουν, χωρίς βέβαια η ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο. Είναι σαφές ότι η πολύμηνη επιθετική δυσλειτουργία της ομάδας έχει επηρεάσει σημαντικά τα φετινά νούμερα του 32χρονου φορ, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά από τα περσινά του στάνταρ.

Τα νούμερα… πίσω από τα νούμερα

Η πιο εμφανής διαφορά αφορά τα γκολ. Πέρυσι σημείωσε 18 γκολ σε 30 αγώνες, ενώ φέτος έχει μόλις 4 γκολ σε 23 συμμετοχές. Όσο όμως εξετάζει κανείς πιο προσεκτικά τα στοιχεία, τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται η εικόνα του προβλήματος.

Ο Μορόν μετρά φέτος 44 τελικές προσπάθειες, όταν πέρυσι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 92. Με μέσο όρο δύο τελικές ανά παιχνίδι, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο δύσκολα θα ξεπεράσει τις 54 μέχρι το τέλος των πλέι οφ. Άρα, θα παραμείνει αισθητά πίσω από τις περσινές επιδόσεις του.

Την προηγούμενη χρονιά, μάλιστα, ξεχώριζε για την αποτελεσματικότητά του, καθώς πετύχαινε κατά μέσο όρο ένα γκολ κάθε πέντε τελικές, ενώ σε κάποιο σημείο της σεζόν είχε φτάσει και στο ένα γκολ ανά τέσσερις προσπάθειες. Φέτος, αντίθετα, χρειάζεται περίπου 11 τελικές για να σκοράρει μία φορά, στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φετινή πτώση στην απόδοσή του.

Το κρίσιμο καλοκαίρι του Μορόν

Ολα τα παραπάνω, περίπου έναν μήνα πριν το τέλος της σεζόν και την έλευση ενός καλοκαιριού το οποίο αναμένεται αρκετά κρίσιμο για το μέλλον του Μορόν.

Τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, ο Ισπανός απασχολούσε με τα νούμερά του. Φέτος, ο λόγος θα είναι ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Αυτό σημαίνει… αποφάσεις, τόσο από τον Άρη όσο και από τον ίδιο τον Μορόν για το μέλλον αυτής της συνεργασίας που κλείνει τρία χρόνια. Μία απόλυτα πετυχημένη συνεργασία, η οποία δεν επηρεάζεται από τα φετινά του νούμερα.

Ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ανοίξει κουβέντα περί ανανέωσης ή αν θα επιλέξει να αποκομίσει κέρδος από τον ποδοσφαιριστή ώστε να μην τον χάσει τσάμπα το 2027. Σκέψεις οι οποίες θα επηρεαστούν και από τις προθέσεις του ίδιου του Μορόν.