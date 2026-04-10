Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) στον Άλιμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με τραμ στο ύψος του Καλαμακίου. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται να επιχειρεί όπισθεν πάνω στις γραμμές του τραμ στο Καλαμάκι, χωρίς να αντιληφθεί ότι εκείνη τη στιγμή πλησίαζε ο συρμός.

Από τη σύγκρουση, το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στην πλαϊνή πλευρά του φορτηγού. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Το πρώτο βαγόνι του τραμ εκτροχιάστηκε, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του συρμού και την πρόκληση καθυστερήσεων στα δρομολόγια της γραμμής.