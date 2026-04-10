Στο Κιλκίς συνελήφθη μία γυναίκα για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται ενόψει των εορτών του Πάσχα. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα που διατηρούσε η συλληφθείσα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο. Επιπλέον, από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμη 5 βεγγαλικά.
