Στο Κιλκίς συνελήφθη μία γυναίκα για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται ενόψει των εορτών του Πάσχα. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα που διατηρούσε η συλληφθείσα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 38 βεγγαλικά, 4 κροτίδες και 1 καπνογόνο. Επιπλέον, από την οικία της κατασχέθηκαν ακόμη 5 βεγγαλικά.