Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στο Καλαμάκι, όταν τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση ενώ άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στο Καλαμάκι, όταν τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση ενώ άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του ατυχήματος.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε καταστολή ένας 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δίνοντας λεπτομέρειες για την εξέλιξη του περιστατικού. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το περασμένο […]
Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 140.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν επιτήδειοι σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένους με τη γνωστή μέθοδο του «λογιστή». Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έβαλαν τέλος στη φερόμενη δράση της ομάδας, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα ως μέλη […]
Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους στον Πύργο, καθώς η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας. Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, κατόπιν απόφασης της Ανακρίτριας και με […]