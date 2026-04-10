Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σήμερα στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς αναχωρεί το τελευταίο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στην Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση ξεκινά λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας και συνεχίζεται έως το ύψος των Μεγάρων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και από την Κινέτα έως τους Αγίους Θεοδώρους.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών, από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια, καθώς και στην Αττική Οδό από τον Ασπρόπυργο έως τη Μαγούλα.

Αντίθετα, στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, με μικρές καθυστερήσεις μόνο λίγο πριν τα διόδια των Αφιδνών.

Η Τροχαία εκτιμά ότι η έξοδος των εκδρομέων θα κορυφωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και θα αρχίσει να εκτονώνεται το απόγευμα.

Επί ποδός η Τροχαία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας

Από νωρίς το πρωί, όλη η δύναμη της Τροχαίας βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή στους δρόμους.

Για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η ΕΛΑΣ έχει λάβει ενισχυμένα μέτρα οδικής ασφάλειας, τα οποία περιλαμβάνουν:

* Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων.

* Αυξημένη παρουσία σε χώρους μαζικής μετακίνησης επιβατών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς.

* Στοχευμένη αστυνόμευση σε σημεία του οδικού δικτύου με συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

* Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου όπου απαιτείται.

Έλεγχοι για επικίνδυνες παραβάσεις

Όπως υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Συνεργεία ειδικών ελέγχων πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στις εξής παραβάσεις:

* Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

* Υπερβολική ταχύτητα.

* Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

* Μη χρήση προστατευτικού κράνους ή ζώνης ασφαλείας.

* Αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής.

* Μη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας κατά τη μεταφορά παιδιών.

* Οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

* Επιδεικτική οδήγηση.

* Κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τεχνικό έλεγχο.

* Φθαρμένα ελαστικά.

* Αντικανονική χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Υπενθυμίζεται ότι, όπως κάθε χρόνο, απαγορεύεται και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή η κυκλοφορία των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, από τις 06:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.

Χθες, Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, πέρασαν συνολικά 120.999 οχήματα από τα δύο εθνικά δίκτυα — 70.277 από την Αθηνών-Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών-Λαμίας.