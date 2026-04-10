Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης του βρέφους 10 μηνών στην Ηλεία ενώ υπενθυμίζεται ότι στη φυλακή βρίσκονται από τη Μεγάλη Πέμπτη, τόσο η μητέρα του μωρού όσο και ο σύντροφός της που φέρεται να ήταν αυτός που δάγκωνε και έκαιγε το παιδί.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, κατόπιν απόφασης της Ανακρίτριας και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού. Σύμφωνα με την Εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση, η μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς τα τραύματα στο βρέφος ήταν εμφανή και πολυάριθμα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, o 18χρονος ομολόγησε ότι το είχε κάψει με τσιγάρα και όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος το δάγκωνε και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα ενώ κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Kατά το τοπικό σάιτ, το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Απολογούμενη, η μητέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.