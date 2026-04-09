Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους στον Πύργο, καθώς η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα στο μηρό και στο αντιβράχιο, δαγκωματιές από ενήλικα, καθώς και σημάδια που παραπέμπουν σε εγκαύματα από τσιγάρο. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, συνδέονται με πράξεις κακοποίησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να κακοποιούσε το βρέφος με δαγκωματιές και καψίματα από τσιγάρο, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα περιστατικά.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με απόφαση της Ανακρίτριας και τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού, σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.

Όπως ανέφερε η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση, η μητέρα και ο σύντροφός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς τα τραύματα του βρέφους ήταν εκτεταμένα και πολυάριθμα. Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση.