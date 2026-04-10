Δεκαέξι χρόνια μετά τη δημιουργία της κατηγορίας των compact crossover, η Nissan αποκαλύπτει το JUKE Pulse, μια νέα ειδική έκδοση που συνδυάζει τον τολμηρό σχεδιασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού που έχει προσφερθεί ποτέ στο JUKE.

Με πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό και αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό, το JUKE Pulse απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να ξεχωρίζουν. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2010, το JUKE έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των B-SUV, με περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε 50 αγορές παγκοσμίως.

Το JUKE Pulse εξοπλίζεται με το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού της Nissan, ενισχύοντας τη σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, διαθέτει το Around View Monitor 360°, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και την οδήγηση σε κάθε περιβάλλον.