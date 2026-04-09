Η πόλη του Χιούστον ανακήρυξε την 7η Απριλίου ως «ημέρα ποδοσφαίρου» και ανάμεσα στα τιμώμενα πρόσωπα βρέθηκε ο παλαίμαχος άσος του Άρη, Βασίλης Ψηφίδης, ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1970.

Το όνομα του Άρη έφτασε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Βασίλης Ψηφίδης, που ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Τέξας, τιμήθηκε από τις τοπικές αρχές του Χιούστον για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο τομέας ιστορίας των «κιτρινόμαυρων», η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, αλλά έφερε ξανά στο προσκήνιο και το όνομα του συλλόγου της Θεσσαλονίκης, γνωστού και ως «Θεός του πολέμου».

Η τιμητική αυτή αναγνώριση υπογραμμίζει τη σημαντική προσφορά του Ψηφίδη στο άθλημα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο τομέας ιστορίας του Άρη:

«Το όνομα του Άρη ακούστηκε δυνατά στο μακρινό Τέξας πριν λίγες μέρες.

Η πόλη του Χιούστον όρισε την 7η Απριλίου ως την ημέρα του ποδοσφαίρου, ή soccer day όπως αποκαλούνε οι Αμερικάνοι το άθλημα. Στους εορτασμούς της 7ης Απριλίου 2026 λοιπόν, τιμήθηκαν άνθρωποι που πρόσφεραν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στο Χιούστον, στο Τέξας και κατ’ επέκταση στην Αμερική. Από την μικρή ομάδα αυτών των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να λείψει ο Βασίλης Ψηφίδης, ο παλιός άσσος του Άρη μας που εδώ και δεκαετίες μένει στο Χιούστον.

Ο Ψηφίδης μετά την σπουδαία καριέρα που έκανε με τον Άρη κατά τη δεκαετία του ’60 με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου το 1970, μετανάστευσε στην Αμερική όπου αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής, αλλά εν συνεχεία διέγραψε μια πετυχημένη πορεία ως προπονητής. Από τα χέρια του πέρασαν πολλές ομάδες και είχε πολλές επιτυχίες κυρίως σε επίπεδο υποδομών και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Ο Ψηφίδης τιμήθηκε λοιπόν από τον δήμαρχο του Χιούστον και ακόμη και σήμερα, στα 82 του χρόνια, σηκώνει ψηλά τη σημαία του Άρη και της Ελλάδας στο εξωτερικό!»