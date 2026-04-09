H νέα διακοπή του πρωταθλήματος, αυτή τη φορά για το Πάσχα, προσφέρει ευκαιρία για απολογισμό. Ειδικά από τη στιγμή που συμπληρώθηκαν και τα πρώτα πέντε παιχνίδια του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη.

Ο Έλληνας προπονητής δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη με τους «κιτρινόμαυρους». Παρ’ όλα αυτά, σε τρία από τα πέντε ματς έχουν φανεί στοιχεία βελτίωσης, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, χωρίς όμως αυτό να αντικατοπτρίζεται στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, ο Άρης με τον Γρηγορίου έχει πετύχει μόλις δύο γκολ. Ενα με τον Ράτσιτς στη Λεωφόρο και ένα με τον Γκαρέ στη Λιβαδειά -δύο βέβαια καθώς το ένα ακυρώθηκε λανθασμένα- όπου η ομάδα παρουσίασε και την καλύτερη εικόνα της υπό τις οδηγίες του 52χρονου τεχνικού.

Γιατί όμως όλη αυτή η κουβέντα; Διότι το αξιοσημείωτο είναι πως αυτά τα δύο τέρματα προήλθαν έπειτα από έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό προσπαθειών.

Συγκεκριμένα, ο Άρης έχει καταγράψει συνολικά 77 τελικές προσπάθειες σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, βρίσκοντας δίχτυα μόλις δύο φορές. Ένα στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα το πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, παρότι σε αυτό το διάστημα η ομάδα είχε και τέσσερα δοκάρια, αλλά και δύο χαμένα πέναλτι. Με πιο απλά λόγια, δεν είναι μόνο η αστοχία της, αλλά και ότι… δεν τη θέλει σε κάποιες περιπτώσεις.

Από τις 77 τελικές, μόνο οι 19 κατέληξαν εντός εστίας, κάτι που δείχνει πως πολλές από τις προσπάθειες δεν είχαν την απαιτούμενη ποιότητα. Ωστόσο, υπήρξαν και περιπτώσεις αξιόλογων ευκαιριών που σταμάτησαν στα δοκάρια ή δεν καταγράφηκαν ως τελικές εντός στόχου, παρότι ήταν επικίνδυνες.