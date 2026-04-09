Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από σχεδόν δέκα μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 7 Ιουνίου και έκτοτε έμεινε εκτός δράσης. Στην επανεμφάνισή του, έδειξε άμεσα την αξία του, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, ενισχύοντας σημαντικά τη λειτουργία της ομάδας κοντά στο καλάθι.

Πέρασε στο παιχνίδι 7:46 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, αντικαθιστώντας τον Ντόντα Χολ, και στα πρώτα του λεπτά μοίρασε ασίστ, φτάνοντας τις τρεις μέσα σε έξι λεπτά συμμετοχής, μαζί με ένα ριμπάουντ, χωρίς να επιχειρήσει σουτ.

First game in 10 months and doing that 👀👀 Moustapha Fall returns in style 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/UtVphvnnYk — EuroLeague (@EuroLeague) April 9, 2026

Συνολικά αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικά διαστήματα, στη δεύτερη και την τέταρτη περίοδο. Σε 12 λεπτά συμμετοχής δεν σκόραρε, ωστόσο κατέγραψε τέσσερις ασίστ, τρία ριμπάουντ και δύο μπλοκ, ενώ κέρδισε και ένα φάουλ, αποδεικνύοντας πως μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά ακόμη και χωρίς εκτελεστικό ρόλο.