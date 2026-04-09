Τρεις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες ρίχνουν φως σε λιγότερο γνωστούς παράγοντες που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η φυτοφαγική διατροφή, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος και η αισιοδοξία.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of the American Geriatrics Society, επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 9.071 γνωστικά υγιή άτομα, τα οποία συμμετείχαν στην αμερικανική Μελέτη Υγείας και Συνταξιοδότησης. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν έως και 14 χρόνια και διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη –σε σχέση με τον μέσο όρο– αισιοδοξία σχετίζεται με 15% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, εκπαίδευση, κατάθλιψη και σοβαρές παθήσεις.

Παράλληλα, η υιοθέτηση μιας υγιεινής φυτοφαγικής διατροφής, ακόμη και μετά τα 60 έτη, συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας, σε σύγκριση με τη χαμηλής ποιότητας φυτοφαγική διατροφή. Αντίθετα, η κατανάλωση ανθυγιεινών φυτοφαγικών τροφών, πλούσιων σε πρόσθετα σάκχαρα, επεξεργασμένα δημητριακά και πατάτες από fast food, αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας.

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας Neurology και περιέλαβε 92.849 άτομα με μέση ηλικία τα 59 έτη. Μια υγιεινή φυτοφαγική διατροφή δίνει προτεραιότητα στα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα φυτικά έλαια, τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια διατροφής στην αρχή της μελέτης και παρακολουθήθηκαν για περίπου έντεκα χρόνια. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου άνοιας, αλλά δείχνει σαφή συσχέτιση.

Σωματική δραστηριότητα και ύπνος

Μια ακόμη μετα-ανάλυση 69 ερευνών, που αφορούν εκατομμύρια ενήλικες άνω των 35 ετών, αναδεικνύει τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας και της διάρκειας ύπνου στη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS One, η τακτική φυσική δραστηριότητα, ο περιορισμός του καθιστικού τρόπου ζωής και ο νυχτερινός ύπνος διάρκειας 7-8 ωρών συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο άνοιας.

Συγκεκριμένα, η συστηματική σωματική δραστηριότητα σχετίστηκε κατά μέσο όρο με 25% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας στις 49 μελέτες που εξετάστηκαν, αν και οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική ετερογένεια μεταξύ των αποτελεσμάτων.

Αντίστοιχα, ο ανεπαρκής ύπνος κάτω των επτά ωρών και ο υπερβολικός ύπνος άνω των οκτώ ωρών συνδέθηκαν με 18% και 28% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, αντίστοιχα, σε σχέση με τον βέλτιστο ύπνο 7-8 ωρών. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή, άνω των οκτώ ωρών ημερησίως, συνδέθηκε επίσης με 27% αυξημένο κίνδυνο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, παρότι ο σχεδιασμός της μελέτης δεν αποδεικνύει αιτιολογική σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας, ύπνου και άνοιας, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ισχυρή συσχέτιση που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης.