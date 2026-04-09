Η αποστολή του διαστημόπλοιου Artemis II, που έκανε τον γύρο της Σελήνης και έγραψε ιστορία για την ανθρωπότητα, επιστρέφει στη Γη τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Η προσθαλάσσωση της διαστημικής κάψουλας Orion είναι προγραμματισμένη για τις 03:07 π.μ. στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 100 χιλιόμετρα από την ακτή του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο. Η είσοδος στην ατμόσφαιρα αποτελεί την πιο κρίσιμη και επικίνδυνη φάση της αποστολής.

Καθώς η κάψουλα διασχίζει την ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ/ώρα, η τριβή δημιουργεί θερμοκρασίες έως 2.760°C. Η ασφάλεια των αστροναυτών εξασφαλίζεται από το θερμικό περίβλημα Avcoat, φτιαγμένο από στρώσεις ίνας πυριτίου και εποξικών ρητινών ενσωματωμένων σε κυψελωτό fiberglass, το οποίο αποσυντίθεται ελεγχόμενα απομακρύνοντας τη θερμότητα.

Δοκιμές το 2022 είχαν δείξει απρόβλεπτη αποκόλληση κομματιών από το Avcoat, γεγονός που οδήγησε σε ενίσχυση της θωράκισης. Για να μειωθεί η καταπόνηση των υλικών, η NASA τροποποίησε την τροχιά και την κλίση επανόδου του Orion, διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια του πληρώματος δεν τίθεται σε κίνδυνο.

Η προσθαλάσσωση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 14 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η ταχύτητα θα μειωθεί με τη χρήση των μηχανισμών πρόωσης και αλεξιπτώτων. Ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες θα παραλάβουν τους αστροναύτες και θα τους μεταφέρουν στο αμφίβιο μεταγωγικό John P. Murtha του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Μετά την επιστροφή, οι αστροναύτες θα παραμείνουν σε καραντίνα για ιατρικές εξετάσεις και προσαρμογή στη βαρύτητα της Γης, πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.