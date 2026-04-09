Ο Έλληνας γιατρός των αστροναυτών, Αδριανός Γολέμης, αναδεικνύει μέσα από ανάρτησή του τη στενή σύνδεση της Ευρώπης με το πρόγραμμα Artemis, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποστολή που σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας εποχής στη σεληνιακή εξερεύνηση.

Ο ίδιος αναφέρεται στην εργασία του στην Ομάδα Ιατρικής Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), αλλά και στην ευκαιρία που είχε το 2022 να φωτογραφίσει τον πύραυλο Artemis-I και την κάψουλα Orion. Ακόμα κάνει γνωστό ότι το 2020, ήταν παρών όταν η αστροναύτης της NASA, Christina Koch, βγήκε από την κάψουλα Soyuz μετά την εξάμηνη παραμονή της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο κ. Γολέμης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαστημική εξερεύνηση σημαίνει καινοτομία, γνώση και λύσεις που βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας και ότι η πορεία προς τη Σελήνη δεν καθοδηγείται μόνο από την ανθρώπινη περιέργεια και τη δίψα για ανακάλυψη, αλλά και από τη βεβαιότητα ότι τα οφέλη αυτής της προσπάθειας θα επιστρέψουν σε όλη την ανθρωπότητα.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση:

«Η εργασία για την ομάδα SpaceMedicineTeam της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) είναι τόσο απαιτητική όσο και συναρπαστική! Σε κάθε περίπτωση, βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή:

Είχα την ευκαιρία να φωτογραφίσω τον πύραυλο Artemis-I και την κάψουλα Orion το 2022 – και τώρα είμαι ενθουσιασμένος που παρακολουθώ την ιστορική αποστολή του δίδυμου του γύρω από τη Σελήνη!

Ακόμη νωρίτερα, ήμουν εκεί όταν η αστροναύτης της NASA, Christina Koch, βγήκε από την κάψουλα Soyuz, έχοντας προσγειωθεί στο Καζακστάν μετά από την 6μηνη παραμονή της στον ISS το 2020. Είναι συναρπαστικό να παρακολουθώ το ταξίδι της ως πρώτη γυναίκα σε σεληνιακή τροχιά!

Το πρόγραμμα Artemis εξερευνά τη σελήνη, αλλά τα οφέλη επιστρέφουν στη Γη. Πέρα από την έρευνα και την εξερεύνηση βρίσκεται μια αναπτυσσόμενη οικονομία και εφαρμογές.

Για την Ευρώπη, το Artemis-II σημαίνει:

Οι Ευρωπαϊκές Μονάδες Υπηρεσιών (ESM), η «καρδιά» τροφοδοσίας και πρόωσης κάθε κάψουλας Orion, που κατασκευάστηκαν από την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία στο πλαίσιο σύμβασης με την ESA.

Το εργαλείο EveryWear που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες για να ανταλλάσσουν εμπιστευτικά μηνύματα με γιατρούς και επιστήμονες στο έδαφος, να καταγράφουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και να παρακολουθούν τη διατροφή τους. Έχει αναπτυχθεί από το MEDES – Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας για λογαριασμό της ESA.

Ερευνητικά φορτία όπως δοσομετρητές ακτινοβολίας του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR).

Και πολλά άλλα!

Η εξερεύνηση του διαστήματος σημαίνει καινοτομία, γνώση και λύσεις που εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή. Τα χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έχουν αποφέρει επιστημονική απόδοση περίπου 2.000 δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών και οικονομική απόδοση επένδυσης 3,8 φορές μεγαλύτερη.

Προχωράμε προς τα εμπρός προς τη Σελήνη, όχι μόνο από περιέργεια και επιθυμία για ανακάλυψη, αλλά και με τη σταθερή βεβαιότητα των οφελών που μας περιμένουν. Οφέλη για όλη την ανθρωπότητα».

Οπως είχαν αναφέρει σε δημοσίευμά τους τα ΝΕΑ ο λαρισαίος γιατρός Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Ελληνας που εδώ και λίγες μέρες εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στη Γερμανία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της χώρας με το Διάστημα.

Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη, καθώς η συμμετοχή του δρος Γολέμη στο ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης αστροναυτών στην Κολωνία είναι η πρώτη με τα εθνικά χρώματα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της Ελλάδας στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα.

Ο 39χρονος επιστήμονας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στον ESA. Εκτός των άλλων, υπηρέτησε ως «χειρουργός πτήσης» αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα στη Γη, με θερμοκρασία στους -80 βαθμούς Κελσίου, που προσομοιάζει με συνθήκες διαστημικής απομόνωσης», ανέφερε ο ίδιος στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η εκπαίδευσή του

Η εκπαίδευση του Αδριανού Γολέμη, ως υποψήφιου πλέον αστροναύτη, ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. «Αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα», ανέφερε ο Α. Γολέμης, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα όπως η αεροδιαστημική μηχανική, η ρομποτική αστροφυσική, αλλά και πρακτική εξάσκηση στα συστήματα του International Space Station, καθώς και προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων σε συνθήκες ουδέτερης πλεύσης. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση κρίσεων, την ασφάλεια πτήσεων και την επικοινωνία της επιστήμης με το ευρύ κοινό – δεξιότητες κρίσιμες για τον σύγχρονο ρόλο ενός αστροναύτη, ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως ερευνητής, αλλά και ως πρεσβευτής της επιστημονικής γνώσης.

Η επιλογή του Αδριανού Γολέμη, που έγινε ανάμεσα από 22.500 υποψηφίους, καταλαμβάνοντας μία από τις 25 θέσεις της τελικής φάσης, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των δεξιοτήτων και της επιστημονικής του κατάρτισης.