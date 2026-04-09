Τις τελευταίες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ο καιρός θα παρουσιάσει ήπια αστάθεια, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, χωρίς ωστόσο έντονα ή σημαντικά φαινόμενα. Από την Κυριακή του Πάσχα και έπειτα, το σκηνικό θα βελτιωθεί σημαντικά, με κυρίαρχη ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τις εορταστικές δραστηριότητες.

Μεγάλη Παρασκευή: Ήπια αστάθεια με τοπικές βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Πρόσκαιρα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, καθώς και σε παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη. Παράλληλα, στα βορειοανατολικά ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Περιορισμένη ορατότητα και ασθενείς άνεμοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου. Τοπικά, σε δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο από αργά το απόγευμα θα παρατηρηθεί αύξηση των νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 17 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, εξασθενώντας σταδιακά σε ασθενείς μεταβλητούς.

Μεγάλο Σαββάτο: Επιμένει η αστάθεια στα ανατολικά και βόρεια

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η αστάθεια θα επιμείνει, αλλά θα είναι περιορισμένη κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σε περιοχές όπως η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές μπόρες στα ορεινά και την Κρήτη. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές, παραμένοντας μόνο στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, θα εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι και στο Ιόνιο νότιοι, με εντάσεις 2 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρούμενη σε επίπεδα έως 14 με 15 βαθμούς στα βορειοανατολικά και 16 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα, φτάνοντας τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά και νότια.

Κυριακή του Πάσχα: Ανοιξιάτικος καιρός και άνοδος θερμοκρασίας

Την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς και σύντομες βροχές. Εξαίρεση αποτελεί η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, όπου αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς και ενισχυόμενοι έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή αλλά αισθητή άνοδο, διαμορφούμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες και το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία.

Δευτέρα του Πάσχα: Άνοδος θερμοκρασίας με ήπια αστάθεια

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά καλός, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων.

Πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα σε δυτικά και νότια, όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι έως 5 με 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν ουσιαστικά την επικράτηση της καλοκαιρίας.