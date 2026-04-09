Με αυξημένη κίνηση συνεχίζεται η έξοδος του Πάσχα, με τους εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και την κυκλοφορία να παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων. Στη συνέχεια, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες έως και τα Μέγαρα, λόγω του αυξημένου όγκου των αυτοκινήτων.

Παράλληλα, σημαντική δυσχέρεια παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την έξοδο προς την πόλη.

Αντίθετα, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 το βράδυ ισχύει για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, μέτρο που εφαρμόζεται για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.