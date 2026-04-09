Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ο χρόνος διέλευσης ξεπερνά τα 45 λεπτά. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Δυσχέρεια στις εθνικές οδούς

Όσον αφορά τις εξόδους της Αττικής, στην Αθηνών-Κορίνθου παρατηρείται δυσχέρεια λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας έως τη Νέα Πέραμο, καθώς και στο ύψος των Μεγάρων. Αντίθετα, στην Αθηνών-Λαμίας η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, με εξαίρεση μικρές καθυστερήσεις στα διόδια των Αφιδνών.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Έχουν ληφθεί επιπλέον μέτρα ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Τα στοιχεία της Τροχαίας για την έξοδο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης έως τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οι αναχωρήσεις είχαν φτάσει τα 48.268 οχήματα προς Κόρινθο και 37.576 προς Λαμία.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου, από τις 15:00 έως τις 22:00 σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, και από τις 06:00 έως τις 16:00 αύριο, Μεγάλη Παρασκευή.