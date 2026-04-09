Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς στις 24 Απριλίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών. Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται οι όροι συμμετοχής τόσο των ωφελούμενων μητέρων και γονέων όσο και των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Το πρόγραμμα προβλέπει μηνιαία ενίσχυση ύψους 500 ευρώ για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Το όριο τίθεται στις 24.000 ευρώ για ένα παιδί, στις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν υπάρχει εισοδηματικός περιορισμός.

Τα κριτήρια συμμετοχής

«Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα. Είναι μια δράση που στηρίζει στην πράξη την οικογένεια και προσφέρει στους γονείς με βρέφη και νήπια μια αξιόπιστη λύση στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους. Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταργούμε τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες. Με τη δράση δημιουργείται το αναγκαίο συνεκτικό πλαίσιο, ώστε η φροντίδα του παιδιού να μη γίνεται εμπόδιο στη συνέχιση της επαγγελματικής ζωής ή των σπουδών των γονέων και ιδίως των μητέρων», δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως επιμελητές περιλαμβάνουν:

απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου,

πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

πιστοποιητικό υγείας,

ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα.

Η μητέρα θα λαμβάνει 500 ευρώ για πλήρη και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της δράσης και σε φοιτήτριες μητέρες, ενισχύοντας περαιτέρω την κοινωνική διάσταση του προγράμματος.