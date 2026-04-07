Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η Έλενα Ράπτη αρχικά αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί. Τα μέλη της κυβέρνησης που αναφέρονται στη δικογραφία παραιτήθηκαν. Σήμερα θα συζητηθεί και στην αρμόδια επιτροπή Δεοντολογίας η άρση των συναδέλφων. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσει η διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τόσο πιο γρήγορα νομίζω θα γνωρίζουμε και ποιοι ευθύνονται, σε ποιο βαθμό. Και αυτό θα διευκολύνει και τους βουλευτές οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», είπε.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Πάσχα, πιθανότατα στις 24 Απριλίου. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει στόχο την στήριξη της οικογένειας και την παροχή βοήθειας σε νέες μητέρες παιδιών 2 μηνών έως 2,5 ετών.

«Ξεκινάει αμέσως μετά το Πάσχα. Φιλοδοξούμε 24 του μήνα. Αρχικά να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε να το επικοινωνούμε νωρίτερα γιατί θέλαμε να πετύχουμε να έχουμε πολλούς επιμελητές και επιμελήτριες, οι οποίοι θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά που χρειάζεται, ώστε μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, να μπουν μέσα να τα καταθέσουν, για να μπορούμε να έχουμε σε όλη την Ελλάδα νταντάδες της γειτονιάς. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Έχουμε όμως και κάποιες αλλαγές. Είχε ξεκινήσει πιλοτικά το πρόγραμμα σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά. Τώρα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ισότητα στην αγορά εργασίας. Θέλουμε δηλαδή η μητέρα να έχει το δικαίωμα να μπορεί να εργαστεί, να επιστρέψει στην εργασία, εφόσον το επιθυμεί. Αν δεν το επιθυμεί, θα πάρει τις άδειες και θα μείνει σπίτι να φροντίσει η ίδια το παιδί. Αλλά εφόσον το επιθυμεί να επιστρέψει, εμείς της δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια. Να προσδιορίσω ότι για τη μητέρα που έχει από τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο και αυτή είναι μια νέα εξέλιξη», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000€ για ένα παιδί, 27.000€ για δύο, και καθόλου για τρία+ παιδιά, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι οι εξής:

-απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

-διαδικτυακό σεμινάριο,

-πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

-πιστοποιητικό υγείας,

-ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα

Η μητέρα λαμβάνει 500€ για πλήρη και 300€ για μερική απασχόληση, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος και σε φοιτήτριες μητέρες.

«Η μητέρα θα λάβει αυτό το ποσό, θα πάρει εργόσημο, το αντίγραφο θα το δώσει στην ενδιαφερόμενη, στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια. Την ίδια στιγμή θα το καταθέσει στο πρόγραμμα και θα πάρει το ποσό. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί για συγκεκριμένες μέρες και ώρες που θα προσδιορίσουν μεταξύ τους. Η φροντίδα μπορεί να γίνει στην οικογενειακή εστία, μπορεί να γίνει και στο σπίτι του επιμελητή της επιμελήτριας. […] Οι γιαγιάδες, ενδεχομένως, μέχρι το 1980, να έχουν το απολυτήριο του δημοτικού, που επίσης μετράει. Είναι την εποχή που τελείωσε. Εκείνη την εποχή ποιο απολυτήριο ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης; Άρα και η γιαγιά. Και η γιαγιά δικαιούται πολύ εύκολα. Και μάλιστα η γιαγιά δε θα έχει κανένα πρόβλημα στο διαδικτυακό σεμινάριο διότι έχει μεγαλώσει παιδιά και ξέρει από φροντίδα παιδιών», τόνισε η κ. Ράπτη.

Για τα προγράμματα συμπερίληψης, διαφορετικότητας και ίσης μεταχείρισης στο εργασιακό χώρο:

«Είχαμε συζητήσει μαζί εδώ για το πρόγραμμα που ήταν ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε θεματικές για τη συμπερίληψη, την ισότητα και τη διαφορετικότητα που είχαν να κάνουν με το φύλο, την καταγωγή, την ηλικία, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την αναπηρία. Τότε 80.000 εργαζόμενοι αξιολογήθηκαν και πήραν το πιστοποιητικό και μάλιστα αν θυμάστε είχε και αποζημίωση 100€ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα πάμε στον εργοδότη και θέλουμε να δούμε εάν ο εργοδότης έχει συμπεριληπτικές πολιτικές στην επιχείρησή του. Άρα έχει ανοίξει πλατφόρμα και θα αξιολογηθούν επιχειρήσεις που έχουν 11 εργαζόμενους και πάνω για το αν έχουν πολιτικές συμπερίληψης. Σημαίνει αν έχουν πολιτικές για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ίση μεταχείριση, αν αυτές τις πολιτικές τις επικοινωνούν στο προσωπικό, αν στις αγγελίες προσδιορίζεται το εύρος της αμοιβής ή προσδιορίζεται ότι ενισχύουν την ισότητα και τη συμπερίληψη. Αν έχουν το εύρος της αμοιβής, το εύρος της αμοιβής, θα πρέπει να προσδιορίζεται τις αγγελίες, για παράδειγμα για την ηλικία. Προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις άτομα 24 έως 24 ετών ή άτομα άνω των 55 ετών και αν ναι, άτομα άνω των 55 ετών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης ή διευθυντικές θέσεις; Οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες; Σε ένα γραφείο είναι αρκετά ευρύχωρο για ένα άτομο με αναπηρία να κινηθεί; Υπάρχει θέση στάθμευσης για να μπορέσει να παρκάρει το αυτοκίνητο και να πάει στην εργασία του; Δηλαδή, αν το περιβάλλον είναι φιλικό για όλους, ώστε κάθε ένας και καθεμία από εμάς στον χώρο που εργάζεται να νιώθει ότι ανήκει, να είναι παραγωγικός, να νιώθει ότι είναι αποδεκτός και έτσι να είναι και ακόμα πιο χρήσιμος και νομίζω συμφέρει σε κάθε επιχείρηση αυτό».