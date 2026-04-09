Η Cupra αποκάλυψε το νέο Raval, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο που βάζει ως στόχο να καθιερωθεί στην κατηγορία του ώς ένα δυναμικό μοντέλο, με τιμή που θα εκδημοκρατίζει.

Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, υιοθετεί προσθιοκίνητη διάταξη και χαμηλό κέντρο βάρους, στοιχεία που αυξάνουν την ευελιξία και εξασφαλίζουν τη γνώριμη υψηλή πρόσφυση και σπορ οδική συμπεριφορά της CUPRA.

Το νέο ενσωματωμένο σύστημα με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει όλες τις παραμέτρους του Raval. Με το ανασχεδιασμένο τιμόνι, που διαθέτει φυσικά κουμπιά καθώς και δορυφορικούς διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης και paddles αναγεννητικής πέδησης, το CUPRA Raval ενισχύει τη συμμετοχή του οδηγού και τη σύνδεσή του με το αυτοκίνητο.

Το Raval έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει μια δυναμική και συναισθηματική εμπειρία που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα αστικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Το απλό, plug-and-play Wallbox της CUPRA για γρήγορη και αξιόπιστη φόρτιση στο σπίτι προσφέρει στους πελάτες πλήρη έλεγχο της οικιακής φόρτισης.

Η μπαταρία 52 kWh στις εκδόσεις Endurance και VZ φορτίζεται από 10% έως 80% σε μόλις 24 λεπτά με χρήση ταχυφορτιστή DC, ενώ η μπαταρία 37 kWh (Raval Plus 99kW) φτάνει στο ίδιο επίπεδο σε 23 λεπτά.

Πέρα από την απλή φόρτιση, το CUPRA Raval λειτουργεί ως κινητή πηγή ενέργειας (powerbank) χάρη στην τεχνολογία Vehicle–to–Load (V2L), επιτρέποντας στους οδηγούς να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές, όπως laptop ή ηλεκτρικά ποδήλατα, απευθείας από το αυτοκίνητο. Η διαχείριση γίνεται ψηφιακά μέσω του MyCUPRA App για smartphone ή απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του Raval, με έξυπνες λειτουργίες όπως το e–Route Planner και τη λειτουργία Plug & Charge για μοναδική δημόσια φόρτιση χωρίς κάρτες ή άλλες εφαρμογές.

Η βασική Raval έκδοση αποδίδει 116 PS και συνδυάζεται με μπαταρία 37 kWh LFP, με αυτονομία περίπου 300 km. Πάνω από αυτή τοποθετείται η Raval Plus με 135 PS και την ίδια μπαταρία, επίσης με περίπου 300 km αυτονομίας.

Η έκδοση VZ (Veloz) είναι η κορωνίδα της γκάμας Raval, με ισχύ 166kW (226PS), ροπή 290Nm, τελική ταχύτητα 175 km/h και επιτάχυνση 0‑100 km/h σε μόλις 6.8 δευτερόλεπτα. Με μπαταρία 52kWh, προσφέρει αυτονομία περίπου 400 km.

Το βασικό νέο είναι ότι η τιμή εκκίνησης του entry-level μοντέλου τοποθετείται γύρω στις 26.000 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο θα βγει στον δρόμο μέσα στο καλοκαίρι του 2026.